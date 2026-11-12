Școala de Arte Satu Mare pregătește o nouă ediție a manifestărilor aniversare, cu expoziții, concerte, recitaluri și spectacole dedicate artei și talentului

Iubitorii de artă și cultură sunt invitați, în perioada 17-28 noiembrie 2026, la o serie de evenimente organizate cu prilejul unei noi ediții a Zilelor Școlii de Arte Satu Mare. Programul cuprinde șase manifestări artistice, care vor aduce în prim-plan pictura, muzica pop-rock, muzica clasică, poezia, folclorul și baletul. Evenimentele se vor desfășura în mai multe spații culturale importante din municipiul Satu Mare, reunind elevi, artiști, parteneri instituționali și publicul iubitor de frumos.

Un vernisaj și un salon de toamnă deschid seria manifestărilor

Prima manifestare va avea loc marți, 17 noiembrie, de la ora 16:00, la Galeria de Arte Vizuale a Consiliului Județean Satu Mare. Este vorba despre un vernisaj comun organizat împreună cu partenerii culturali din cadrul Școlii II. Ferenc Rákóczi Téglás din Ungaria, un eveniment care va pune în valoare creațiile artistice și colaborarea culturală transfrontalieră.

Joi, 19 noiembrie, de la ora 17:00, publicul este invitat la Salonul de toamnă, organizat în parteneriat cu Asociația Artiștilor Plastici Satu Mare (AAPSM). Evenimentul va avea loc la Galeria de Arte Vizuale a Primăriei Satu Mare și va oferi iubitorilor de artă ocazia de a descoperi noi creații ale artiștilor plastici.

Festivalul Național de Muzică Pop-Rock revine la Teatrul de Nord

Vineri, 20 noiembrie, de la ora 16:00, scena Teatrului de Nord Satu Mare va găzdui Festivalul Național de Muzică Pop-Rock „Muzica Inimii Mele”, ajuns la cea de-a XVIII-a ediție.

Manifestarea va aduce în atenția publicului muzica pop-rock și talentul interpreților, continuând o tradiție artistică devenită deja un reper în calendarul cultural al Școlii de Arte Satu Mare.

Programul va continua miercuri, 25 noiembrie, de la ora 17:00, la Muzeul de Artă Satu Mare, cu un recital de muzică clasică și poezie, o întâlnire artistică în care armonia muzicii se va împleti cu frumusețea versurilor.

Folclor și balet, în ultimele două zile ale evenimentului

Ultimul weekend al manifestărilor va fi dedicat tradițiilor și artei spectacolului. Vineri, 27 noiembrie, de la ora 17:00, la Filarmonica de Stat „Dinu Lipatti” Satu Mare va avea loc un spectacol folcloric organizat în parteneriat cu Fundația „Dumitru Fărcaș”.

Seria evenimentelor se va încheia sâmbătă, 28 noiembrie, tot de la ora 17:00, cu un spectacol de balet, găzduit de aceeași instituție culturală.

Prin diversitatea manifestărilor propuse, Zilele Școlii de Arte Satu Mare își propun să aducă publicul mai aproape de diferitele forme de expresie artistică și să ofere vizibilitate talentului și creativității.

Organizatorii îi invită pe sătmăreni să participe la toate evenimentele și să celebreze împreună arta, cultura și tinerele talente.

„Vă așteptăm cu drag să celebrăm împreună arta, talentul și creativitatea!”, este mesajul transmis de Școala de Arte Satu Mare.



