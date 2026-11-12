Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Someș” al județului Satu Mare a desfășurat joi, 12 noiembrie 2026, o activitate de instruire dedicată pregătirii în domeniul situațiilor de urgență, la care au participat conducătorii și directorii unităților de învățământ din județ.

Întâlnirea a avut ca obiectiv consolidarea capacității de prevenire și gestionare a situațiilor de urgență în școli, punând accent pe ceea ce contează cel mai mult: siguranța copiilor, a cadrelor didactice și a tuturor celor care trec zilnic pragul unei unități de învățământ.





Temele abordate au vizat pregătirea anuală pentru situații de urgență, evacuarea în caz de incendiu sau cutremur, utilizarea stingătoarelor, importanța avizelor și autorizațiilor de securitate la incendiu, precum și promovarea educației preventive prin concursurile dedicate copiilor și tinerilor.

Un moment important al instruirii a fost cel dedicat acordării primului ajutor de bază, suportului vital de bază la copil și adult și dezobstrucției căilor respiratorii. Prin exemple practice și explicații adaptate, participanții au avut ocazia să înțeleagă cât de important este să știm cum să reacționăm atunci când fiecare secundă poate face diferența.





Activitățile au fost susținute de locotenent-colonel Pintea Sebastian, șeful Serviciului Pregătire pentru Intervenție și Reziliența Comunităților, și de plutonier adjutant șef Ardelean Ramona, coordonator SMURD, care au împărtășit din experiența profesională și au oferit informații utile pentru pregătirea celor care au, la rândul lor, responsabilitatea de a proteja vieți.





Dincolo de proceduri, reguli și obligații, mesajul întâlnirii a fost unul simplu și profund: siguranța nu se construiește doar prin documente, ci prin oameni informați, pregătiți și implicați.

Pentru că fiecare copil trebuie să se simtă în siguranță la școală, iar fiecare adult trebuie să știe cum să-l protejeze.





Prevenirea înseamnă grijă. Pregătirea înseamnă responsabilitate. Iar uneori, câteva cunoștințe pot însemna o viață salvată.