Primăria Ardud a pus la dispoziția populației lemn de foc din fondul forestier al orașului, la un preț de 400 de lei metrul cub, TVA inclus

Odată cu apropierea sezonului rece, accesul la lemnul necesar încălzirii locuințelor a devenit o preocupare importantă pentru numeroase familii. În acest context, Primăria Orașului Ardud a anunțat o măsură menită să faciliteze aprovizionarea populației cu lemne de foc provenite din fondul forestier aflat în proprietatea orașului. Oferta se adresează exclusiv persoanelor fizice care au domiciliul stabil sau reședința în Ardud ori în localitățile aparținătoare.

Cât costă lemnul de foc și cine îl poate cumpăra

Potrivit anunțului administrației locale, lemnul de foc se comercializează la prețul de 400 de lei/metru cub, TVA inclus, echivalentul a 248 de lei/metru ster.

Achiziționarea se face pe bază de cerere, iar beneficiarii trebuie să îndeplinească o condiție esențială: să aibă domiciliul stabil sau reședința în orașul Ardud ori într-una dintre localitățile aparținătoare.

Prin această inițiativă, administrația locală urmărește să ofere locuitorilor o posibilitate de aprovizionare cu lemne pentru încălzirea locuințelor, valorificând resursele forestiere aflate în proprietatea orașului.

Transportul poate fi asigurat și la domiciliu

Cumpărătorii au la dispoziție două variante pentru transportul lemnului de foc. Prima presupune ridicarea și transportarea acestuia direct de către beneficiar, iar cea de-a doua permite apelarea la serviciile Ocolului Silvic Ardud R.A.

În cazul celei de-a doua variante, transportul este asigurat la domiciliu pentru un tarif de 200 de lei, TVA inclus, pentru o cantitate de 3,5 metri cubi.

Administrația locală a oferit și un exemplu concret pentru a ilustra costurile. Astfel, o cantitate de 3,5 metri cubi de lemn de foc, cu transportul asigurat la domiciliu prin intermediul Ocolului Silvic Ardud R.A., ajunge la un cost total de 1.600 de lei, TVA inclus.

Practic, pentru cei care aleg această variantă, prețul final ajunge la aproximativ 460 de lei/metru cub, echivalentul a circa 285 de lei/metru ster, transportul fiind inclus.

Unde se depun cererile

Persoanele interesate să achiziționeze lemn de foc pot obține informații suplimentare despre condițiile de cumpărare și modalitatea de depunere a cererilor la numărul de telefon 0261 767 130, interior 150.

De asemenea, cetățenii se pot adresa direct Ocolului Silvic Ardud R.A., cu sediul în incinta Primăriei Orașului Ardud, la etajul al doilea.