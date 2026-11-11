



Deputatul UDMR Nagy Szabolcs îl acuză pe Adrian Cozma că a folosit perioada dedicată activității în teritoriu pentru a-l urmări și filma pe primarul municipiului Satu Mare, Kereskényi Gábor. Parlamentarul susține că timpul ar fi trebuit folosit pentru întâlniri cu cetățenii și pentru problemele comunităților locale.

Deputatul UDMR Nagy Szabolcs, al cărui nume este prezentat în această formă și pe pagina oficială a formațiunii, a formulat o serie de critici la adresa liderului PNL Satu Mare, Adrian Cozma, într-o declarație intitulată „Activitate în teritoriu ținut sub observație”.

În intervenția sa, parlamentarul pornește de la programul Camerei Deputaților, arătând că a doua parte a săptămânii precedente fusese rezervată activității în teritoriu. Potrivit acestuia, perioada reprezintă o oportunitate pentru aleși de a discuta direct cu cetățenii și de a urmări problemele locale.

Nagy Szabolcs susține însă că Adrian Cozma ar fi folosit această ocazie pentru continuarea disputelor cu reprezentanții UDMR din județ.

Acuzații privind urmărirea și filmarea primarului

Concret, deputatul afirmă că Adrian Cozma l-ar fi urmărit cu mașina și l-ar fi filmat pe primarul Kereskényi Gábor pe un traseu de aproximativ 60 de kilometri. Potrivit declarației, imaginile ar fi fost ulterior prezentate în presa națională, împreună cu acuzația că edilul ar fi beneficiat de escortă din partea Poliției.

Nagy Szabolcs afirmă că acuzația privind escorta a fost infirmată oficial de IPJ Satu Mare și respinsă de primar.

Parlamentarul pune sub semnul întrebării utilitatea unui asemenea demers pentru cetățeni și apreciază că acest comportament se apropie de hărțuire. Aceasta reprezintă caracterizarea politică formulată de deputat în declarația sa.

„Poate ar fi fost mai util ca, pe acest drum de 60 de kilometri, să se oprească din când în când și să termine activitatea inspirată din filmele de spioni de categoria B”, a declarat Nagy Szabolcs.

Critici privind promisiunile adresate sătmărenilor

În partea finală a intervenției, deputatul UDMR susține că întâlnirile cu locuitorii județului ar fi putut aduce în discuție teme precum prețul combustibililor, programul privind masa caldă și investițiile din regiune.

Nagy Szabolcs îi reproșează lui Adrian Cozma existența unor promisiuni pe care le consideră neîndeplinite și afirmă că acestea ar trebui să constituie subiecte ale activității parlamentare în teritoriu.

„Probabil cetățenii cu care ar fi interacționat în loc de a fi paparazzi l-ar fi întrebat cum stă treaba cu unele din multele promisiuni neîndeplinite din trecut ale deputatului”, susține reprezentantul UDMR.

Declarația se înscrie în disputa politică privind filmarea primarului municipiului Satu Mare. Afirmațiile și aprecierile referitoare la conduita lui Adrian Cozma îi aparțin deputatului Nagy Szabolcs.