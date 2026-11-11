



Viceprimarul municipiului Satu Mare, Cristina Tămășan Ilieș, a participat, în perioada 7–9 noiembrie, la manifestările dedicate Hramului Sfântului Dumitru, ocrotitorul Orheiului, și Zilei orașului din Republica Moldova. Vizita s-a desfășurat la invitația administrației locale, din delegația sătmăreană făcând parte și consilierii locali Bertici Ștefan și Bob Lorand.

Potrivit viceprimarului, întâlnirea a reprezentat atât un prilej de apropiere între comunități, prin participarea la sărbătorile locale, cât și o ocazie de a discuta despre perspectivele unei viitoare cooperări.

„Ne-am bucurat să fim alături de orheieni într-un moment important pentru comunitatea lor, în care tradițiile, credința și ospitalitatea au adus împreună localnici și oaspeți. Am apreciat căldura gazdelor și grija cu care păstrează obiceiurile și identitatea locului”, a transmis Cristina Tămășan Ilieș.

Pe lângă participarea la manifestările festive, reprezentanții celor două administrații au discutat despre posibilități de colaborare în diferite domenii. Viceprimarul și-a exprimat dorința ca dialogul început la Orhei să fie urmat de inițiative cu rezultate pentru locuitorii celor două comunități.

„Am discutat despre perspective de colaborare în diferite domenii și ne dorim ca aceste discuții să deschidă calea unor proiecte comune, cu beneficii concrete pentru cetățeni”, a precizat aceasta.

Declarația nu menționează proiecte deja convenite sau termene de implementare, discuțiile fiind prezentate ca un punct de plecare pentru dezvoltarea cooperării.

În încheiere, Cristina Tămășan Ilieș a mulțumit administrației locale din Orhei pentru invitație, ospitalitate și deschiderea spre colaborare, adresând totodată urări comunității cu ocazia sărbătorii orașului.

„La mulți ani, Orhei! La mulți ani tuturor orheienilor, cu sănătate, împliniri și încredere în viitorul comunității!”, a transmis viceprimarul municipiului Satu Mare.