



Deputatul Mircea Govor, președintele PSD Satu Mare, solicită Ministerului Educației și Cercetării un plan național concret pentru prevenirea și combaterea violenței în școli, cu termene clare, finanțare și responsabilități asumate. Parlamentarul sătmărean afirmă că protejarea elevilor și a cadrelor didactice trebuie să reprezinte o prioritate pentru autorități, dincolo de apartenența politică.

Într-o declarație privind siguranța în unitățile de învățământ, Mircea Govor a precizat că a adus această problemă în atenția Parlamentului României. Deputatul a invocat incidentele de la Bistrița și Pitești, pe care le consideră semnale de alarmă ce impun intervenția autorităților.

„Școala trebuie să fie un loc al educației și al siguranței, nu al fricii și al agresiunii!”, a transmis președintele PSD Satu Mare.

Potrivit parlamentarului, răspunsul instituțional trebuie să includă măsuri aplicabile în școli și resurse pentru punerea lor în practică. Acesta cere ca planul solicitat Ministerului Educației și Cercetării să stabilească explicit cine răspunde de intervenții, în ce termene sunt realizate și din ce fonduri sunt susținute.

Printre prioritățile enumerate de Mircea Govor se află accesul la consiliere școlară, protejarea profesorilor, implicarea familiilor și adoptarea unor măsuri ferme împotriva comportamentelor violente.

„Avem nevoie de consilieri școlari, de profesori protejați, de implicarea familiilor și de măsuri ferme împotriva comportamentelor violente. Nu putem combate violența cu hârtii, statistici și promisiuni!”, a declarat deputatul.

Liderul social-democraților sătmăreni susține că siguranța în școli trebuie tratată ca o responsabilitate comună, care presupune atât acțiunea instituțiilor statului, cât și implicarea celor din jurul copiilor.

„Siguranța copiilor nu are culoare politică! Este o responsabilitate a statului român și o obligație morală a fiecăruia dintre noi”, a subliniat Mircea Govor.

În încheierea declarației, deputatul și-a anunțat susținerea pentru măsurile legislative destinate protejării elevilor și profesorilor, precum și pentru restabilirea respectului și a disciplinei în mediul școlar.

„Nu accept ca violența să devină o normalitate în școlile României!”, a transmis președintele PSD Satu Mare.