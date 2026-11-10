Valentine Michaud pentru prima oară la Satu Mare

„Programul concertului simfonic propune o incursiune în universul muzicii clasice, prin trei lucrări reprezentative semnate de Claude Debussy, Wojciech Chałupka și Igor Stravinsky.
De la rafinamentul și expresivitatea impresionistă a muzicii lui Claude Debussy, surprinse în Rapsodia pentru Saxofon Alto și orchestră, la energia și originalitatea compoziției Le Grand Bal, semnată de Wojciech Chałupka, programul oferă o experiență muzicală diversă și captivantă.
Seara se încheie cu celebra Suită Pasărea de Foc (1919) de Igor Stravinsky, o lucrare spectaculoasă, plină de culoare orchestrală, dinamism și forță expresivă, inspirată din universul fantastic al baletului.
Sub bagheta dirijorului Sergey Simakov, având-o ca solistă pe Valentine Michaud la saxofon, alături de Orchestra Filarmonicii de Stat „Dinu Lipatti” Satu Mare, concertul promite o seară muzicală deosebită, în care virtuozitatea instrumentală și bogăția sonoră a repertoriului simfonic se întâlnesc într-un dialog plin de sensibilitate și energie.”
Aceasta este invitația pe care am primit-o la redacție în această săptămână de la conducerea Filarmonicii de Stat Dinu Lipatti din Satu Mare pentru a vă o aduce la cunoștință. Evenimentul se va produce joi, 12 noiembrie, de la ora 19 și este valabil abonamentul cu nr. 13. Mărturisesc că este tentant și, după ce m-am informat puțin și despre protagoniștii acestei seri - dirijorul rus și solista franceză, m-am grăbit să vă inoculez și dumneavoastră interesul pentru acest eveniment unic. Spun unic deoarece Valentine este pentru prima oară la Satu Mare. De fapt în secțiunea dedicată împrospătării culturii noastre muzicale mi-am permis să reproduc părerea specialiștilor:
Valentine Michaud
Este o saxofonistă de o profunzime și o versatilitate extraordinare, cu o tehnică ce îmbină perfect finețea muzicală cu măiestria artistică convingătoare. Laureată a numeroase premii, inclusiv Credit Suisse Jeunes Solistes (2017) și Concursul Internațional de Instrumente de Suflat Jurjans Andrejs VI, Valentine a fost în 2020 primul instrumentist de suflat care a primit prestigiosul Premiu Credit Suisse pentru Tânărul Artist.
S-a născut la Paris în urmă cu 33 de ani și de la vârsta de 16 ani locuiește la Lausanne.
Igor Stravinsky – Pasărea de foc (L’Oiseau de feu)
Este una dintre lucrările emblematice ale începutului de secol XX și baletul care l-a consacrat pe tânărul compozitor pe scena internațională. Creată în anul 1910 pentru compania Ballets Russes a lui Serghei Diaghilev, lucrarea îmbină mitologia și folclorul rus cu un limbaj orchestral spectaculos și inovator.
Povestea urmărește aventurile prințului Ivan, care pătrunde într-un tărâm fermecat dominat de vrăjitorul Kașcei cel Nemuritor. Aici întâlnește misterioasa Pasăre de foc, ființă magică strălucitoare, pe care o capturează și apoi o eliberează în schimbul unei pene fermecate. Cu ajutorul acesteia, prințul reușește să învingă forțele răului și să elibereze prințesele captive.
Din punct de vedere muzical, lucrarea impresionează prin orchestrația sa luxuriantă și prin contrastul dintre lumile sonore. Stravinsky construiește o atmosferă misterioasă prin armonii cromatice, registre extreme și culori orchestrale neobișnuite, în timp ce scenele dedicate Păsării de foc sunt pline de energie, virtuozitate și strălucire ritmică. În opoziție, episoadele asociate personajelor umane aduc teme lirice inspirate din folclorul rus.
Opriți războaiele!