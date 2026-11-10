Valentine Michaud pentru prima oară la Satu Mare

„Programul concertului simfonic propune o incursiune în universul muzicii clasice, prin trei lucrări reprezentative semnate de Claude Debussy, Wojciech Chałupka și Igor Stravinsky.





De la rafinamentul și expresivitatea impresionistă a muzicii lui Claude Debussy, surprinse în Rapsodia pentru Saxofon Alto și orchestră, la energia și originalitatea compoziției Le Grand Bal, semnată de Wojciech Chałupka, programul oferă o experiență muzicală diversă și captivantă.

Seara se încheie cu celebra Suită Pasărea de Foc (1919) de Igor Stravinsky, o lucrare spectaculoasă, plină de culoare orchestrală, dinamism și forță expresivă, inspirată din universul fantastic al baletului.





Sub bagheta dirijorului Sergey Simakov, având-o ca solistă pe Valentine Michaud la saxofon, alături de Orchestra Filarmonicii de Stat „Dinu Lipatti” Satu Mare, concertul promite o seară muzicală deosebită, în care virtuozitatea instrumentală și bogăția sonoră a repertoriului simfonic se întâlnesc într-un dialog plin de sensibilitate și energie.”

Aceasta este invitația pe care am primit-o la redacție în această săptămână de la conducerea Filarmonicii de Stat Dinu Lipatti din Satu Mare pentru a vă o aduce la cunoștință. Evenimentul se va produce joi, 12 noiembrie, de la ora 19 și este valabil abonamentul cu nr. 13. Mărturisesc că este tentant și, după ce m-am informat puțin și despre protagoniștii acestei seri - dirijorul rus și solista franceză, m-am grăbit să vă inoculez și dumneavoastră interesul pentru acest eveniment unic. Spun unic deoarece Valentine este pentru prima oară la Satu Mare. De fapt în secțiunea dedicată împrospătării culturii noastre muzicale mi-am permis să reproduc părerea specialiștilor:

