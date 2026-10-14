De la mahalaua bucureșteană, transformată în literatură memorabilă, până la efervescența culturală a Sătmarului interbelic, destinul lui George Mihail Zamfirescu rămâne povestea unui om care a crezut în puterea cuvântului și în forța teatrului de a schimba oamenii.
Pe 13 octombrie 2026 s-au împlinit 128 de ani de la nașterea lui George Mihail Zamfirescu, una dintre personalitățile remarcabile ale literaturii și teatrului românesc din perioada interbelică. Dramaturg, prozator, poet, publicist și traducător, acesta nu a fost doar un nume important în cultura română, ci și un om care a lăsat urme adânci în viața culturală a municipiului Satu Mare.
Născut la București, la 13 octombrie 1898, și dispărut prematur, la numai 40 de ani, în 1939, Zamfirescu a avut o existență intensă, marcată de căutări, ambiție și o sensibilitate aparte față de oamenii aflați la marginea societății. Legătura sa cu Satu Mare, oraș în care a trăit între 1922 și 1924, reprezintă un capitol esențial al biografiei sale și o pagină importantă din istoria culturală locală.
Un copil al Bucureștiului, un scriitor al oamenilor simpli
George Mihail Zamfirescu s-a născut într-o familie modestă, fiind fiul lui Petre Mihai și al Linei, născută Raluca Costache. Numele său la naștere a fost Gheorghe Petre Mihai. A crescut într-un mediu care i-a oferit contact direct cu dificultățile vieții cotidiene, iar sensibilitatea sa față de suferințele și contradicțiile oamenilor avea să devină una dintre trăsăturile definitorii ale operei sale.
A urmat școala primară și o parte a studiilor liceale la București. Primul Război Mondial i-a întrerupt parcursul firesc al tinereții, iar experiența epocii și contactul cu realitățile dure ale existenței au contribuit la formarea sa.
Debutul literar a venit în 1918, când a publicat poezia „Versurile mele” în revista Literatorul, asociată cu numele lui Alexandru Macedonski. Era începutul unui drum literar pe care Zamfirescu avea să-l parcurgă cu o energie remarcabilă, încercând forme de expresie diferite și apropiindu-se deopotrivă de poezie, proză, teatru și publicistică.
Însă adevărata sa originalitate s-a conturat în felul în care a privit lumea celor umili: oameni săraci, familii apăsate de lipsuri, personaje măcinate de pasiuni, orgolii și neîmpliniri. În scrierile sale, aceștia nu sunt simple figuri de decor, ci oameni vii, cu demnitate, slăbiciuni și destine complicate.
Zamfirescu a înțeles că literatura nu trebuie să vorbească numai despre eroi exemplari sau despre lumea privilegiată. Ea poate găsi dramă, frumusețe și adevăr și într-o curte sărăcăcioasă, pe o stradă mărginașă sau în sufletul unui om pe care societatea preferă să nu-l observe.
Satu Mare, locul în care literatura s-a întâlnit cu misiunea culturală
Dacă Bucureștiul i-a oferit lui George Mihail Zamfirescu primele repere ale formării sale literare, Satu Mare i-a oferit un alt fel de experiență: aceea de a construi, aproape de la zero, o viață culturală românească prin implicare directă, publicistică și teatru.
În vara anului 1922, tânărul scriitor a sosit în orașul de pe Someș, unde a lucrat ca funcționar la Asigurările Sociale. Avea numai 23 de ani, dar era deja animat de convingerea că literatura și teatrul nu trebuie să rămână privilegii ale marilor centre culturale. Ele trebuiau să ajungă la oameni, să creeze comunități și să formeze generații.
Satu Mare se afla atunci într-o perioadă de transformări importante, în urma schimbărilor politice și teritoriale de după Primul Război Mondial. În acest context, dezvoltarea instituțiilor culturale și afirmarea presei în limba română reprezentau provocări reale. Zamfirescu a înțeles că era nevoie nu doar de texte literare, ci și de oameni dispuși să organizeze, să scrie, să publice și să-i adune pe ceilalți în jurul unor proiecte comune. Una dintre cele mai importante contribuții ale sale a fost activitatea publicistică. Numele lui este legat de două publicații importante pentru mediul cultural sătmărean al epocii: Săgeata, revistă cu profil satiric, și Icoane maramureșene, apărută în perioada 1923–1924.
Prin aceste publicații, Zamfirescu a contribuit la conturarea unui spațiu de exprimare literară și culturală. Presa nu era pentru el doar un mijloc de informare, ci și o tribună prin care ideile puteau circula, tinerii puteau fi încurajați, iar limba română își putea găsi un loc mai puternic în viața publică.
A colaborat, de asemenea, cu ziarul Satu Mare, unde a abordat teme precum dezvoltarea satelor, sprijinirea școlilor, înființarea bibliotecilor și organizarea șezătorilor literare. A scris și pentru alte publicații, între care Someșul Nou, Cultura poporului și Cele trei Crișuri.
Poate cea mai importantă moștenire a lui George Mihail Zamfirescu la Satu Mare este legată de teatru.
Într-un oraș în care nu exista atunci un teatru românesc, scriitorul a mobilizat tineri entuziaști și a pus bazele unui cerc cultural destinat să susțină activitatea teatrală și promovarea culturii românești. Inițiativa urmărea mai mult decât punerea în scenă a unor piese: își propunea organizarea de conferințe populare, susținerea limbii române și implicarea comunității în proiecte culturale.
În jurul acestei mișcări s-a conturat o idee care avea să-i definească întreaga carieră: teatrul este o artă vie, capabilă să aducă oamenii împreună și să transforme publicul din spectator pasiv în participant la viața culturală.
Activitatea sa sătmăreană nu trebuie privită, așadar, ca o simplă paranteză biografică. Aici, tânărul scriitor a trecut de la aspirația individuală la organizarea concretă a unei comunități culturale. Mai târziu, avea să conducă și să anime instituții și companii teatrale în alte orașe ale țării, inclusiv la Cernăuți și Iași.
Nu este exagerat să vedem în experiența de la Satu Mare una dintre etapele care au contribuit la formarea sa ca om de teatru, nu doar ca autor de piese.
O viață scurtă, o operă care a rămas
George Mihail Zamfirescu a murit la București, la 8 august 1939, înainte de a împlini 41 de ani. Moartea prematură a întrerupt o carieră în plină dezvoltare, însă opera sa a continuat să fie citită, studiată și reprezentată.
A fost un autor care a înțeles teatrul atât din perspectiva scriitorului, cât și din cea a omului preocupat de organizarea vieții scenice. A scris, a publicat, a regizat și a condus activități teatrale, susținând ideea că scena românească avea nevoie de formule noi și de o relație mai apropiată cu publicul.
Experiența sa de la Teatrul Național din Cernăuți și activitatea desfășurată la Teatrul Național din Iași, unde a lucrat ca regizor între 1933 și 1939, confirmă această vocație multiplă.
În cazul său, biografia și opera se completează reciproc. Scriitorul interesat de oamenii marginalizați a fost și un om preocupat de accesul comunității la cultură. Cel care a descris scenele dure ale vieții cotidiene a crezut, în același timp, în puterea educației, a literaturii și a teatrului de a deschide noi perspective.
Legătura dintre George Mihail Zamfirescu și Satu Mare nu a rămas doar în arhive și în paginile publicațiilor interbelice. Numele său este purtat astăzi de Centrul Cultural G.M. Zamfirescu, instituție care contribuie la viața artistică a municipiului.
Este o formă de recunoaștere a contribuției sale, dar și o responsabilitate: aceea de a păstra vie memoria unui om care a înțeles cultura ca pe o activitate ce trebuie construită prin muncă, implicare și perseverență.
Nicolae Ghișan