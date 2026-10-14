











De la mahalaua bucureșteană, transformată în literatură memorabilă, până la efervescența culturală a Sătmarului interbelic, destinul lui George Mihail Zamfirescu rămâne povestea unui om care a crezut în puterea cuvântului și în forța teatrului de a schimba oamenii.

Pe 13 octombrie 2026 s-au împlinit 128 de ani de la nașterea lui George Mihail Zamfirescu, una dintre personalitățile remarcabile ale literaturii și teatrului românesc din perioada interbelică. Dramaturg, prozator, poet, publicist și traducător, acesta nu a fost doar un nume important în cultura română, ci și un om care a lăsat urme adânci în viața culturală a municipiului Satu Mare.

Născut la București, la 13 octombrie 1898, și dispărut prematur, la numai 40 de ani, în 1939, Zamfirescu a avut o existență intensă, marcată de căutări, ambiție și o sensibilitate aparte față de oamenii aflați la marginea societății. Legătura sa cu Satu Mare, oraș în care a trăit între 1922 și 1924, reprezintă un capitol esențial al biografiei sale și o pagină importantă din istoria culturală locală.

Un copil al Bucureștiului, un scriitor al oamenilor simpli





George Mihail Zamfirescu s-a născut într-o familie modestă, fiind fiul lui Petre Mihai și al Linei, născută Raluca Costache. Numele său la naștere a fost Gheorghe Petre Mihai. A crescut într-un mediu care i-a oferit contact direct cu dificultățile vieții cotidiene, iar sensibilitatea sa față de suferințele și contradicțiile oamenilor avea să devină una dintre trăsăturile definitorii ale operei sale.

A urmat școala primară și o parte a studiilor liceale la București. Primul Război Mondial i-a întrerupt parcursul firesc al tinereții, iar experiența epocii și contactul cu realitățile dure ale existenței au contribuit la formarea sa.

Debutul literar a venit în 1918, când a publicat poezia „Versurile mele” în revista Literatorul, asociată cu numele lui Alexandru Macedonski. Era începutul unui drum literar pe care Zamfirescu avea să-l parcurgă cu o energie remarcabilă, încercând forme de expresie diferite și apropiindu-se deopotrivă de poezie, proză, teatru și publicistică.