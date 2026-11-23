



Fondatorul fenomenului muzical „Castelanii”, profesorul care a descoperit și format generații de tineri talentați, Karácsonyi Péter rămâne una dintre personalitățile fundamentale ale culturii careiene. Numele său nu aparține doar trecutului, ci unei istorii vii, purtate mai departe de sute de oameni care au învățat de la el că muzica înseamnă muncă, disciplină, prietenie și, mai presus de toate, dăruire.

Astăzi, când rostim numele „Castelanii”, nu vorbim doar despre o formație de muzică ușoară, ci despre o pagină importantă din istoria culturală a municipiului Carei. Vorbim despre un fenomen artistic care a reunit sute de tineri, a construit prietenii, a deschis drumuri spre marile scene ale țării și a făcut ca numele orașului să fie cunoscut în lumea muzicii românești.

Iar în centrul acestei povești se află un om: Karácsonyi Péter.

Un destin cu rădăcini multiculturale și o vocație ieșită din comun

Karácsonyi Péter s-a născut la 25 martie 1940, la Budapesta, într-o familie cu rădăcini culturale și istorice diverse. Pe linie paternă descindea dintr-o familie de nobili armeni stabilită în Transilvania, la Armenopolis, actualul Gherla, la începutul secolului al XVIII-lea. Arborele genealogic al familiei putea fi urmărit până în secolul al XV-lea. Tatăl său, Karácsonyi Károly, era inginer-șef al orașului Carei, doctor în drept și un intelectual poliglot, vorbitor al șapte limbi. Mama sa, Erdő Márta, provenea din Transcarpatia. În istoria familiei se împleteau astfel rădăcini armenești, maghiare și germane, o diversitate care se înscria firesc în spiritul multicultural al Transilvaniei. Careiul avea să devină însă locul în care Péter își va lega destinul de muzică și de oameni.

Parcursul său intelectual a fost unul impresionant, dar și neobișnuit de divers. În 1956 a susținut examenul de bacalaureat la Carei. În 1959 a obținut pregătirea universitară în domeniul electronicii la Timișoara, iar în 1962 s-a specializat în construcții de drumuri și poduri la Cluj-Napoca. În 1965 a obținut și diploma de pedagog.