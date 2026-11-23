Fondatorul fenomenului muzical „Castelanii”, profesorul care a descoperit și format generații de tineri talentați, Karácsonyi Péter rămâne una dintre personalitățile fundamentale ale culturii careiene. Numele său nu aparține doar trecutului, ci unei istorii vii, purtate mai departe de sute de oameni care au învățat de la el că muzica înseamnă muncă, disciplină, prietenie și, mai presus de toate, dăruire.
Astăzi, când rostim numele „Castelanii”, nu vorbim doar despre o formație de muzică ușoară, ci despre o pagină importantă din istoria culturală a municipiului Carei. Vorbim despre un fenomen artistic care a reunit sute de tineri, a construit prietenii, a deschis drumuri spre marile scene ale țării și a făcut ca numele orașului să fie cunoscut în lumea muzicii românești.
Iar în centrul acestei povești se află un om: Karácsonyi Péter.
Un destin cu rădăcini multiculturale și o vocație ieșită din comun
Karácsonyi Péter s-a născut la 25 martie 1940, la Budapesta, într-o familie cu rădăcini culturale și istorice diverse. Pe linie paternă descindea dintr-o familie de nobili armeni stabilită în Transilvania, la Armenopolis, actualul Gherla, la începutul secolului al XVIII-lea. Arborele genealogic al familiei putea fi urmărit până în secolul al XV-lea. Tatăl său, Karácsonyi Károly, era inginer-șef al orașului Carei, doctor în drept și un intelectual poliglot, vorbitor al șapte limbi. Mama sa, Erdő Márta, provenea din Transcarpatia. În istoria familiei se împleteau astfel rădăcini armenești, maghiare și germane, o diversitate care se înscria firesc în spiritul multicultural al Transilvaniei. Careiul avea să devină însă locul în care Péter își va lega destinul de muzică și de oameni.
Parcursul său intelectual a fost unul impresionant, dar și neobișnuit de divers. În 1956 a susținut examenul de bacalaureat la Carei. În 1959 a obținut pregătirea universitară în domeniul electronicii la Timișoara, iar în 1962 s-a specializat în construcții de drumuri și poduri la Cluj-Napoca. În 1965 a obținut și diploma de pedagog.
Dar muzica, pasiunea care avea să-i definească întreaga existență, nu a rămas niciodată în plan secund. În 1971 a absolvit Facultatea de Compoziție și Muzicologie a Conservatorului din Cluj-Napoca, iar în 1978 a devenit dirijor. A fost un om al cunoașterii, un intelectual cu preocupări multiple, pentru care arta nu era un simplu hobby, ci o vocație căreia i-a dedicat ani de studiu și o viață întreagă de muncă.
1964 – anul în care s-a născut un fenomen cultural
Povestea „Castelanilor” începe în 1964, într-o perioadă în care muzica ușoară românească se afla într-un proces de afirmare, iar accesul tinerilor la experiențe artistice de anvergură nu era deloc simplu.
Karácsonyi Péter era atunci student și activa ca trombonist în orchestra de estradă clujeană „Melodia”. Un concert susținut la Carei, în 1964, avea să-i schimbe direcția profesională și, în același timp, să schimbe istoria culturală a orașului. Directorul proaspăt numit al Casei de Cultură, Vasile Maghiaru, a remarcat potențialul muzicianului și a înțeles că acesta putea construi ceva cu adevărat valoros. A fost o întâlnire providențială între un om cu viziune administrativă și un tânăr muzician cu talent, ambiție și capacitatea de a mobiliza oamenii în jurul unui ideal. Formația locală de la Clubul Sindicatelor „9 Mai” a fost adusă la Casa Orășenească de Cultură, iar lui Karácsonyi Péter i s-a încredințat conducerea orchestrei.
Așa au început „Castelanii”. Nu s-a născut doar o trupă. S-a născut o școală de muzică, o comunitate artistică și un model de educație prin cultură.
Ceea ce a urmat avea să depășească toate dimensiunile unei formații obișnuite. De-a lungul deceniilor, „Castelanii” au devenit un adevărat fenomen cultural, un nume asociat definitiv cu Careiul și cu profesorul care le-a dat identitate.
Profesorul care vedea talent acolo unde alții vedeau doar tinerețe
Poate cea mai importantă realizare a lui Karácsonyi Péter nu a fost numărul concertelor, al premiilor sau al aparițiilor publice. A fost capacitatea de a descoperi oameni. A înțeles că talentul nu este suficient dacă nu este cultivat. Că entuziasmul unui adolescent trebuie însoțit de disciplină. Că o voce frumoasă trebuie educată, că un instrument trebuie studiat, că scena cere seriozitate și că succesul nu apare fără sacrificiu. Prin mâinile și îndrumarea sa au trecut generații întregi de tineri careieni. Potrivit monografiei „Castelanii 1964–2014 – Istoria formației de la începuturi până azi”, semnată de Szűcs József, fenomenul a implicat peste 600 de persoane în cei 50 de ani analizați în volum.
Peste 600 de destine, peste 600 de povești, peste 600 de tineri care au avut șansa să descopere lumea muzicii într-un colectiv în care exigența și prietenia se întâlneau. Pentru mulți dintre ei, Karácsonyi Péter nu a fost doar un profesor. A fost omul care le-a oferit prima șansă, care le-a dat curaj să urce pe scenă, care le-a arătat că pot mai mult decât credeau. A format instrumentiști, soliști și membri ai unor formații de estradă, a pregătit tineri pentru competiții și festivaluri și a creat un mediu în care performanța artistică devenea o aspirație comună.
Un profesor adevărat nu își dorește ca elevii să rămână pentru totdeauna în umbra lui. Își dorește să-i vadă crescând, devenind mai buni și găsindu-și propriul drum. Aceasta este, poate, cea mai frumoasă definiție a moștenirii lăsate de Karácsonyi Péter.
De la Carei, pe scenele țării
„Castelanii” au depășit repede granițele unei activități culturale locale. Sub conducerea maestrului, formațiile și soliștii pregătiți la Carei au participat la numeroase festivaluri și emisiuni televizate, au obținut premii în țară și în străinătate și au colaborat cu artiști și compozitori importanți ai muzicii românești.
Un moment deosebit de important l-au reprezentat înregistrările muzicale realizate în premieră la Radio Televiziunea Română, o recunoaștere a nivelului artistic atins de tinerii muzicieni careieni. Este greu de imaginat astăzi ce însemna, în acea perioadă, să construiești la nivelul unui oraș precum Carei o formație capabilă să concureze și să colaboreze cu nume importante ale muzicii naționale.
Nu existau facilitățile tehnologice de astăzi, accesul la informație era limitat, iar pregătirea artistică presupunea multă muncă directă, repetiții și perseverență.
Karácsonyi Péter a reușit să transforme aceste limite în provocări și să creeze o structură artistică durabilă. Prin „Castelanii”, Careiul nu a mai fost doar un oraș cu o viață culturală activă. A devenit un reper al muzicii ușoare, un loc în care tinerii puteau învăța, evolua și ajunge pe scene importante.
Un om de cultură, un pedagog și un adevărat constructor de comunitate
Cei care l-au cunoscut și-au amintit de un om jovial, optimist, inteligent și cu o cultură generală impresionantă. Era un instrumentist valoros, un pedagog exigent și un om care știa să transmită entuziasm.
Compozitorul Jolt Kerestely, evocând personalitatea sa, a făcut o apreciere deosebită: dacă înainte de 1989 ar fi existat termenul de „manager cultural”, Karácsonyi Péter ar fi fost, în opinia sa, unul dintre cei mai mari reprezentanți ai acestui domeniu din România.
Comparația este semnificativă. Profesorul nu s-a limitat la a conduce repetiții și a pregăti repertorii. A construit o instituție informală a talentului, a organizat activități, a creat oportunități și a menținut vie o comunitate artistică de-a lungul mai multor generații. A înțeles înaintea multora că o comunitate are nevoie de cultură nu doar pentru a se distra, ci și pentru a se forma, pentru a-și descoperi identitatea și pentru a-și educa tinerii.
De aceea, „Castelanii” au însemnat mult mai mult decât muzică. Au însemnat apartenență, responsabilitate, prietenie și o experiență de viață care i-a însoțit pe mulți dintre foștii membri mult timp după ce au părăsit scena.
20 octombrie 2001 – ziua în care Careiul a pierdut un maestru
La 20 octombrie 2001, Karácsonyi Péter s-a stins din viață, la vârsta de 61 de ani. Plecarea sa a lăsat un gol în comunitatea culturală careiană, dar nu a pus capăt poveștii pe care o începuse în 1964. Pentru foștii săi elevi, numele lui a rămas legat de anii tinereții, de primele emoții ale scenei, de repetiții, de spectacole și de lecțiile unui profesor care a știut să ceară mult, dar și să ofere enorm.
În 2005, Karácsonyi Péter a fost distins postum cu premiul „Pro-Urbe” al municipiului Carei, în semn de recunoaștere a contribuției sale excepționale la viața culturală a orașului.
În 2014, i-a fost acordat postum titlul de Cetățean de Onoare al municipiului Carei.
Aceste distincții nu au făcut decât să oficializeze ceea ce generațiile de „castelani” știau deja: profesorul lor a fost unul dintre oamenii care au scris istoria modernă a orașului.
Bustul din curtea Centrului Cultural – un simbol al recunoștinței
Unul dintre cele mai emoționante gesturi de omagiere a memoriei sale este bustul amplasat în curtea Centrului Cultural Carei.
Realizat de sculptorul Deák Árpád, monumentul a fost finanțat integral din donațiile foștilor săi elevi. Acest amănunt spune poate mai mult decât orice discurs festiv. Bustul nu a fost ridicat doar printr-o decizie administrativă sau printr-un proiect instituțional. A fost ridicat din recunoștința celor care au simțit că datorează ceva omului care le-a influențat viața.
Sunt elevi care, după zeci de ani, nu au uitat cine le-a pus pentru prima dată un instrument în mâini, cine le-a dat încredere și cine i-a învățat să respecte muzica.
Există monumente ridicate pentru personalități și există monumente ridicate de oamenii ale căror vieți au fost schimbate de acele personalități. Bustul lui Karácsonyi Péter are o semnificație aparte tocmai prin această legătură.
În fiecare an, foștii elevi, colaboratorii și reprezentanții instituțiilor culturale îi cinstesc memoria. Coroanele de flori, momentele de reculegere și momentele muzicale organizate în amintirea sa demonstrează că respectul pentru maestru nu s-a stins.
Nicolae Ghișan