



Ediția cu numărul 21 a Campionatului Rally Sprint s-a încheiat spectaculos la Satu Mare, cu o ultimă etapă desfășurată în condiții dificile, pe ploaie, și o gală festivă în care au fost recompensați cei mai buni piloți ai sezonului. Peste 140 de concurenți au luat startul în competițiile din acest an, iar bilanțul este unul care merită subliniat: un sezon reușit, fără evenimente neplăcute pe traseu, cu multă adrenalină, fair-play și performanță sportivă.

Automobilismul sportiv sătmărean trage cortina peste un nou sezon Rally Sprint, unul care a demonstrat încă o dată că pasiunea pentru motorsport este vie și atrage tot mai mulți practicanți, inclusiv tineri veniți din toate colțurile țării. Nu mai puțin de 140 de concurenți au participat de-a lungul sezonului la etapele campionatului, o cifră care confirmă atractivitatea unei competiții devenite deja tradiție.

Finalul de sezon a adus și o ultimă provocare serioasă. Etapa a șasea, totodată etapă bonus, s-a desfășurat pe o pistă udă, ploaia transformând întrecerea într-un test suplimentar de îndemânare, concentrare și stăpânire de sine. Miza a fost una importantă, punctele fiind duble, astfel că lupta pentru clasamentele finale s-a purtat până la ultima accelerare.

Dincolo de spectacolul sportiv, poate cel mai important bilanț al ediției este faptul că întregul sezon s-a încheiat fără evenimente neplăcute sau incidente majore pe traseu. Este o reușită care vorbește despre organizare, responsabilitate și despre importanța practicării automobilismului într-un cadru organizat și sigur.

Vajda Andrei, campion pentru a treia oară consecutiv!

La vârful clasamentului absolut, un nume continuă să confirme: Vajda Andrei. Pilotul sătmărean a cucerit pentru al treilea an consecutiv titlul categoriei Superopen, demonstrând o constanță remarcabilă și o capacitate de adaptare care îl mențin în fruntea competiției.

Interesant este că Andrei se află la al doilea sezon în care concurează la volanul unui Buggy, un proiect sportiv care îi aduce rezultate deosebite și care confirmă că alegerea tehnică a fost una inspirată.

În clasamentul Superopen, Vajda Andrei a încheiat pe primul loc, cu 99 de puncte, fiind urmat de Patrick Vezentan, cu 82 de puncte, și Florin Stecka, cu 40 de puncte.

Matei Cara, dublu campion în acest sezon!

Un alt nume care merită evidențiat este Matei Cara, din Iași, unul dintre sportivii care au avut un sezon excelent. După succesul din ediția precedentă, tânărul pilot a reușit să își treacă în palmares două titluri în actualul sezon, câștigând atât categoria Junior, cât și categoria Open.

La Juniori, Matei Cara a acumulat 123 de puncte, fiind urmat de George Tarcău, cu 102 puncte, și Radu Bob, cu 90 de puncte. La Open, pilotul din Iași a încheiat tot pe prima poziție, cu 83 de puncte, în fața lui George Tarcău și Emeric Gidele.

Rezultatele sale confirmă nu doar talentul, ci și constanța unui pilot care devine unul dintre numele de urmărit ale viitoarelor ediții Rally Sprint.

Cei mai buni ai sezonului, la fiecare categorie

Clasamentele finale ale ediției a XXI-a au adus următoarele rezultate:

Junior: Matei Cara – 123 puncte; George Tarcău – 102; Radu Bob – 90.

Avansați, clasa 1: Szabó Attila – 74 puncte; Marcus Ciataraș – 66; Andreas Ciataraș – 60.

Avansați, clasa 2: Albert Dragoș – 68 puncte; Treger Oszkár – 66; Szabó Szabolcs – 65.

Avansați, clasa 3: Kürti Zsolt – 53 puncte; Florin Stecka – 41; Cristian Hendrea – 16.

Avansați, clasa 5: Vajda Andrei – 74 puncte; Patrick Vezentan – 65; Daniel Domuța – 28.

Open: Matei Cara – 83 puncte; George Tarcău – 63; Emeric Gindele – 60.

Superopen: Vajda Andrei – 99 puncte; Patrick Vezentan – 82; Florin Stecka – 40.

O gală cu invitați de onoare și recunoașterea celor care susțin motorsportul

După emoțiile și adrenalina ultimei etape, seara a adus momentul festiv al premierii, în cadrul unei gale care a reunit sportivi, organizatori, susținători și reprezentanți ai administrației publice locale și județene.

Evenimentul a fost onorat de prezența vicepreședintelui Consiliului Județean Satu Mare, Cătălin Filip, și a viceprimarului municipiului Satu Mare, Raul Băbțan, prezența acestora reprezentând un semnal important de susținere pentru automobilismul sportiv și pentru activitățile care promovează competiția organizată și implicarea tinerilor.

Directorul de concurs, Dávid Seletye, a adresat mulțumiri tuturor celor care au făcut posibilă desfășurarea campionatului, cu o atenție specială pentru Automobil Clubul Român, Primăria Municipiului Satu Mare și Consiliul Județean Satu Mare, dar și pentru partenerii, sponsorii și oamenii care susțin an de an această competiție.

Rally Sprint merge mai departe!

Unul dintre cele mai încurajatoare semnale ale acestui sezon este interesul tot mai mare al tinerilor pentru automobilismul sportiv practicat legal, organizat și în condiții de siguranță. Faptul că la Satu Mare ajung concurenți din Iași, Timișoara, Arad, Oradea, Zalău, Baia Mare și din multe alte localități demonstrează că Rally Sprint a depășit de mult granițele unei competiții locale.

Iar povestea motorsportului sătmărean nu se oprește aici. Organizatorii își continuă activitatea și în cadrul întrecerilor de viteză în coastă, iar în luna iunie Satu Mare este așteptat să găzduiască din nou o etapă a competiției Cec-Ori Cup.

Seletye Dávid a lăsat deschisă și perspectiva unui nou sezon Rally Sprint, precizând că își dorește să analizeze și să regândească anumite aspecte ale campionatului înainte de a anunța următorii pași.

Un lucru este însă cert: după 21 de ediții, Rally Sprint rămâne un reper al automobilismului sportiv din nord-vestul României. Peste 140 de concurenți, campioni care își reconfirmă valoarea, tineri care vin din urmă și un sezon încheiat cu bine sunt argumente suficiente pentru a privi cu încredere spre viitor.

Felicitări tuturor sportivilor, organizatorilor și celor care țin motorul Rally Sprint pornit!