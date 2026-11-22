UEFA





L arbitrul careian va conduce marți seara unul dintre cele mai atractive dueluri ale etapei a cincea din Liga Campionilor. După ce sâmbătă a oficiat la victoria CFR-ului cu Oțelul Galați, scor 3-2, Istvan Kovacs primește o nouă confirmare a statutului său în arbitrajul european.

O nouă seară de gală pentru Istvan Kovacs! Arbitrul originar din Carei a fost delegat de UEFA la partida Manchester City – Napoli, una dintre confruntările de maxim interes ale etapei a cincea din faza principală a Ligii Campionilor.

Meciul se va disputa marți, 24 noiembrie, de la ora 22:00, pe Etihad Stadium din Manchester, și se anunță unul spectaculos, chiar dacă cele două formații traversează momente diferite în actuala competiție.

Pentru Kovacs este o delegare importantă, într-un moment în care UEFA continuă să-i acorde încredere pentru partide de prim rang. Careianul va avea ocazia să conducă un duel între două formații cu tradiție și ambiții europene, într-o etapă în care punctele devin tot mai importante pentru configurația clasamentului.

City, în lupta pentru primele opt locuri. Napoli, cu presiunea rezultatului

Manchester City ocupă locul 7 în clasamentul Ligii Campionilor, cu 9 puncte după patru partide. Formația engleză a început cu o victorie în deplasare la Porto, scor 2-0, a pierdut apoi acasă cu Paris Saint-Germain, 2-4, după care a învins AEK Atena cu 5-1 și RB Leipzig cu 3-2.

De partea cealaltă, Napoli are un parcurs mult mai complicat. Italienii ocupă locul 27, cu doar 3 puncte, după o victorie și trei înfrângeri. Au pierdut cu Arsenal (0-1), Villarreal (1-3) și Porto (1-4), singurul succes fiind obținut într-un meci spectaculos cu norvegienii de la Bodø/Glimt, scor 4-3.

Așadar, duelul de marți are o miză importantă pentru ambele echipe: City vrea să-și consolideze poziția în zona calificării directe în optimile de finală, în timp ce Napoli are nevoie de puncte pentru a reintra în cursa pentru primele 24 de locuri.

Brigadă românească în jurul lui Kovacs

Istvan Kovacs va fi ajutat de asistenții Mihai Marica și Ferencz Tunyogi, în timp ce Florin Andrei va îndeplini rolul de al patrulea oficial. La VAR va fi polonezul Tomasz Kwiatkowski, asistat de olandezul Dennis Higler.

Este o delegare care confirmă încă o dată prestigiul de care se bucură arbitrul careian în fotbalul european.

Un singur meci în faza principală până acum: Real Madrid – Leipzig

În actuala ediție a Ligii Campionilor, Istvan Kovacs a mai condus până acum o partidă din faza principală: Real Madrid – RB Leipzig, disputată pe 21 octombrie și încheiată cu victoria madrilenilor, scor 4-1.

În preliminariile competiției, careianul a mai fost la centru în două confruntări importante: Bodø/Glimt – Union Saint-Gilloise și Sabah – Hapoel Beer Sheva, ambele câștigate de gazde după lovituri de departajare.

Delegarea la Manchester City – Napoli reprezintă, așadar, a doua apariție a sa în faza principală a Champions League din acest sezon.

Din Gruia,pe Etihad, în doar câteva zile

Istvan Kovacs vine după o partidă intensă în Superliga României. Sâmbătă seara, careianul a condus confruntarea CFR Cluj – Oțelul Galați, câștigată de ardeleni cu 3-2, într-un meci cu cinci goluri și două eliminări.

Kovacs a dictat un penalty pentru CFR Cluj, transformat de Andrei Cordea în minutul 44, și i-a eliminat pe Miguel Silva, de la Oțelul, în prelungirile primei reprize, respectiv pe Renato Pantalon, de la CFR, în minutul 62.

La numai trei zile distanță, arbitrul careian va fi în centrul atenției pe una dintre cele mai importante scene ale fotbalului mondial.

O săptămână cu fotbal de elită în Champions League

Etapa a cincea a fazei principale se dispută marți și miercuri, 24 și 25 noiembrie, și propune mai multe confruntări de top.

Printre cele mai atractive dueluri se numără Arsenal – Borussia Dortmund, Manchester City – Napoli, Real Madrid – PSV Eindhoven, Club Brugge – Liverpool, Inter – Stuttgart și Paris Saint-Germain – AS Roma.

Programul complet:

MARȚI, 24 NOIEMBRIE

Bodø/Glimt – LASK

Galatasaray – Aston Villa

Arsenal – Borussia Dortmund

Como – AEK Atena

Feyenoord – FC Porto

Manchester City – Napoli

RB Leipzig – Lens

Real Madrid – PSV Eindhoven

Slovan Bratislava – Real Betis

MIERCURI, 25 NOIEMBRIE

Sabah – Barcelona

Slavia Praga – Villarreal

Atlético Madrid – Viking

Club Brugge – Liverpool

Inter Milano – Stuttgart

Șahtior Donețk – Fenerbahçe

Lille – Bayern München

Paris Saint-Germain – AS Roma

Sporting Lisabona – Manchester United