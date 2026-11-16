Postul de televiziune îi cheamă alături de echipă pe artiștii locali, colindători, colaboratori și prieteni pentru o emisiune specială, care va fi difuzată în Ajunul Crăciunului

Sărbătorile de iarnă se apropie, iar Nord Vest TV lansează invitația către artiștii locali, colindători, colaboratori și prietenii postului de a deveni parte dintr-un proiect televizat dedicat Crăciunului. Televiziunea pregătește tradiționala emisiune specială din Ajun, un program în care muzica, tradițiile și colindele vor ocupa locul central. Este o ocazie pentru artiștii din zonă să transmită emoția sărbătorilor prin cântec și să ducă bucuria Crăciunului în casele telespectatorilor, oriunde s-ar afla aceștia. În ultimii șase ani, emisiunea a fost moderată de Aurica Flonta, care va continua și în acest an tradiția acestei întâlniri de sărbătoare.

O invitație adresată artiștilor și colindătorilor locali

Reprezentanții Nord Vest TV își doresc ca ediția din acest an să reunească cât mai mulți oameni talentați și iubitori ai tradițiilor de Crăciun. Artiștii locali, grupurile de colindători, colaboratorii și prietenii postului sunt invitați să participe la realizarea programului care va fi difuzat în Ajunul Crăciunului.

Aurica Flonta, cea care a moderat emisiunea specială în ultimii șase ani, consideră că acest proiect are menirea de a transmite emoția și bucuria uneia dintre cele mai iubite sărbători.

„Crăciunul este cea mai iubită sărbătoare din an, cea mai așteptată de către copii, de aceea și Nord Vest TV dorește să aducă prin emisiunea aceasta bucurie și colindători la casele românilor. Noi vom face tot posibilul să simțiți că e sărbătoare oriunde v-ați afla”, a transmis Aurica Flonta.

Prin această inițiativă, Nord Vest TV continuă o tradiție dedicată comunității, oferindu-le artiștilor și colindătorilor locali ocazia de a fi parte dintr-un program care va aduce atmosfera Crăciunului mai aproape de telespectatori.



