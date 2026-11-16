Respectarea regulilor de circulație, adaptarea vitezei și atenția sporită în trafic pot face diferența dintre o călătorie în siguranță și o tragedie

Traficul rutier rămâne un spațiu în care o clipă de neatenție, o manevră imprudentă sau ignorarea regulilor de circulație pot avea consecințe dramatice. Fie că se află la volanul unui autoturism, pe bicicletă, pe trotinetă electrică sau traversează strada în calitate de pietoni, toți participanții la trafic au o responsabilitate directă pentru propria siguranță și pentru viața celor din jur. În acest context, polițiștii sătmăreni au transmis o serie de recomandări preventive, atrăgând atenția asupra celor mai importante reguli care trebuie respectate pentru evitarea accidentelor rutiere.

Recomandări preventive ale polițiștilor pentru participanții la traficul rutier

O primă recomandare vizează respectarea regimului legal de viteză. Polițiștii atrag atenția că viteza trebuie adaptată permanent la condițiile de drum, trafic și vizibilitate, întrucât depășirea limitelor de siguranță reduce timpul de reacție și crește considerabil gravitatea eventualelor accidente.

De asemenea, conducătorii auto sunt sfătuiți să nu urce la volan după ce au consumat băuturi alcoolice sau substanțe psihoactive. Utilizarea telefonului mobil în timpul conducerii trebuie evitată, la fel ca orice altă activitate care poate distrage atenția de la drum.

Păstrarea unei distanțe corespunzătoare față de vehiculul din față și efectuarea manevrelor numai după o temeinică asigurare sunt alte reguli esențiale. În același timp, șoferii trebuie să acorde prioritate pietonilor și să manifeste prudență sporită în apropierea trecerilor pentru pietoni.

Recomandările polițiștilor îi vizează și pe pietoni, care trebuie să traverseze drumurile publice prin locurile special amenajate, numai după ce s-au asigurat temeinic.

Nici bicicliștii și utilizatorii de trotinete electrice nu sunt exceptați de la respectarea regulilor. Aceștia trebuie să circule regulamentar și să utilizeze echipamente de protecție și elemente reflectorizante, după caz.

Nu în ultimul rând, în condiții meteorologice nefavorabile, toți conducătorii auto trebuie să reducă viteza și să își adapteze comportamentul la starea carosabilului și la condițiile de vizibilitate.

Polițiștii reamintesc că prevenirea accidentelor rutiere nu depinde exclusiv de controale și sancțiuni, ci, în primul rând, de responsabilitatea fiecărui participant la trafic. Respectarea regulilor poate părea uneori un gest banal, însă tocmai aceste gesturi simple pot salva vieți.