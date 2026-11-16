Trei conducători auto au fost opriți de polițiști în trafic, în decurs de câteva ore, după ce au urcat la volan sub influența băuturilor alcoolice

Weekendul trecut a adus noi cazuri de șoferi care au ignorat complet regulile de circulație și au transformat drumurile publice în potențiale pericole. Trei bărbați, cu vârste cuprinse între 28 și 46 de ani, au fost depistați de polițiști în timp ce conduceau autoturisme după ce consumaseră alcool. Controalele au avut loc în Medieșu Aurit, Mădăras și Negrești-Oaș, iar valorile indicate de aparatul etilotest au variat între 0,42 și 0,64 mg/l alcool pur în aerul expirat. În toate cele trei cazuri, polițiștii au întocmit dosare penale pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

Trei localități, trei șoferi și aceeași infracțiune

Primul caz a fost înregistrat în 15 noiembrie, în jurul orei 16:00, în localitatea Medieșu Aurit. Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Satu Mare au oprit pentru control un autoturism condus de un bărbat de 46 de ani, din aceeași localitate.

Testarea cu aparatul etilotest a indicat o concentrație de 0,42 mg/l alcool pur în aerul expirat. În urma constatării, polițiștii au demarat cercetările pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

Câteva ore mai târziu, în jurul orei 23:00, un alt conducător auto a fost depistat în trafic, de această dată pe DN19A, în localitatea Mădăras. Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Ardud au oprit un autoturism condus de un bărbat de 32 de ani, din localitatea Supur.

Rezultatul testării a fost și mai ridicat: 0,64 mg/l alcool pur în aerul expirat. Și în acest caz a fost deschis un dosar penal pentru aceeași infracțiune.

Depistat în toiul nopții, pe o stradă din Negrești-Oaș

Seria controalelor a continuat în dimineața zilei de 16 noiembrie, în jurul orei 02:30. Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Negrești-Oaș au oprit, pe strada Victoriei, un autoturism condus de un tânăr de 28 de ani, din Călinești-Oaș.

Aparatul etilotest a indicat, în cazul acestuia, o valoare de 0,55 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Polițiștii au continuat cercetările și în acest caz pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

Toți cei trei conducători auto sunt cercetați penal, iar stabilirea eventualei răspunderi penale urmează să se facă în cadrul procedurilor legale.