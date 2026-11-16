Timp de trei zile, evenimentul a reunit profesioniști din domeniul frumuseții, care au participat la workshop-uri, demonstrații practice, prezentări de produse și competiții dedicate tehnicilor moderne de hairstyling și manichiură

Beauty Days Satu Mare s-a încheiat duminică, 15 noiembrie, după trei zile în care frumusețea, creativitatea și profesionalismul au fost în centrul atenției. Evenimentul a reunit specialiști, traineri, artiști și pasionați ai industriei beauty, oferind participanților ocazia de a descoperi tehnologii și tehnici noi, de a urmări demonstrații live și de a face schimb de experiență cu profesioniști din domeniu.

Atmosfera a fost una vibrantă pe parcursul întregului eveniment, iar interesul publicului s-a reflectat atât în participarea la prezentări, cât și în întâlnirile directe cu specialiștii invitați.

Demonstrații spectaculoase și competiții de manichiură

Sâmbătă, 14 noiembrie, programul a fost unul consistent, cu workshop-uri și prezentări susținute de specialiști din industria frumuseții. Dimineața a fost dedicată unui workshop de tricologie, în cadrul căruia participanții au primit informații despre sănătatea părului și a scalpului, dezvoltarea serviciilor de tricologie în saloane și gestionarea problemelor legate de slăbirea și căderea părului.

Scena principală a găzduit mai multe prezentări și demonstrații dedicate tehnologiilor și tehnicilor moderne de îngrijire și hairstyling. Printre acestea s-au numărat Fairy Silk by Nika, prezentat de Georgiana Teers, IKONIK Noriu, despre tehnologia apei și inovația în hidratarea părului, susținut de Ioan Armean (Johnny) și Paul Sîrbu, precum și SEE US IN COLOR, o prezentare despre tehnici noi și strategii de consultanță pentru hairstyliști, realizată de Claudia Mureșan și Laurențiu Florentin Teodor.

Programul a continuat cu prezentarea Moroccanoil Color Rhapsody, susținută de Flavius Man, informații despre legislația și organizarea saloanelor de înfrumusețare, prezentate de Kovacs Cristina Alina, și THE NEW FEMININE, o experiență dedicată feminității prin formă, volum și mișcare, coordonată de Angelica Cebotari.

Un alt punct de atracție l-a reprezentat Campionatul de Manichiură, desfășurat în intervalul 09:00–12:00. Competiția a inclus două categorii, BLACK & WHITE – ojă semipermanentă și pătrat cu șablon și French de suprafață, participanții fiind înscriși la nivelurile Beginner și Avansat, în funcție de experiența profesională.

Programul dedicat manichiurii a fost completat de demonstrații susținute de Edina Lörinc, Diana Șerb, Bogdan Highsociety, Larisa Popa, Noemi Sava, Irina Vasile, Diana Brata, Roxana Pereni, Alina Balog, Ioana Săbăreanu și Violeta Haller.

Tot sâmbătă, Adelina Rus, trainer bleu&marine Bretania în România, a prezentat protocoale profesionale de îngrijire a pielii și metode de personalizare a tratamentelor în funcție de particularitățile fiecărui tip de ten.

Seara s-a încheiat cu un Cocktail Party, care le-a oferit participanților un cadru elegant pentru socializare și schimburi de experiență.

Ultima zi, dedicată tehnicilor de ultimă generație

Duminică, 15 noiembrie, ultima zi a Beauty Days Satu Mare a continuat în aceeași atmosferă, cu demonstrații live, întâlniri profesionale și workshop-uri dedicate celor care activează în industria frumuseții.

Printre activitățile programate s-au numărat workshop-ul IKONIK și Smoothing Masterclass, organizat de NIKA Hair Beauty Excellence. Participanții au avut ocazia să descopere tehnici de nanoplastie și tratamente de netezire a părului prin intermediul gamei Fairy Silk.

Masterclass-ul a abordat și aspectele economice ale serviciilor de smoothing în saloane, de la calcularea costurilor și stabilirea prețurilor până la dezvoltarea unor servicii premium profitabile.

Un alt atelier important a fost THE NEW FEMININE – BEHIND THE SHAPE, susținut de Angelica Cebotari. Acesta a fost dedicat tehnicilor de analiză, brushing, volum, direcție, face framing și styling, punând accent pe aplicabilitatea practică a informațiilor prezentate.

Prin diversitatea activităților, demonstrațiilor și întâlnirilor profesionale, Beauty Days Satu Mare a oferit o platformă de promovare a inovației și schimbului de experiență într-un domeniu în continuă dezvoltare, consolidând legăturile dintre specialiștii industriei frumuseții.



