Bilanțul agriculturii sătmărene pentru 2026 a fost prezentat în Colegiul Prefectural, iar cifrele au evidențiat un an dificil pentru fermierii din județ

Deficitul sever de precipitații și înghețul târziu de primăvară au provocat pagube importante în agricultura județului Satu Mare. Suprafața afectată de seceta pedologică a depășit 71.800 de hectare, de peste trei ori mai mult decât în anul precedent, iar unele culturi au înregistrat scăderi considerabile ale producțiilor la hectar. Dincolo de pierderile provocate de vreme, bilanțul prezentat de Direcția pentru Agricultură Județeană a evidențiat și investiții în sectorul agricol, extinderea capacităților de depozitare și rezultate în promovarea produselor locale.

Un an agricol dificil, cu precipitații insuficiente și pagube extinse

Activitatea Direcției pentru Agricultură Județene Satu Mare în anul 2026 a fost analizată joi, 12 noiembrie, în cadrul ședinței ordinare a Colegiului Prefectural, desfășurată la sediul Instituției Prefectului. Lucrările au fost conduse de prefectul Altfatter Tamás, în prezența subprefecților Iancu Mihai-Radu și Bercea Vasile, precum și a conducătorilor serviciilor publice deconcentrate din județ.

Informarea privind activitatea instituției a fost prezentată de directorul executiv Aurel-Adrian Ardelean, care a expus principalele rezultate ale anului agricol, efectele fenomenelor meteorologice asupra culturilor și programele de sprijin destinate fermierilor.





Datele prezentate au confirmat că 2026 a fost un an dificil pentru agricultura sătmăreană, în principal din cauza deficitului de precipitații. La Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Livada s-au înregistrat, în perioada ianuarie-septembrie, doar 357 de litri de precipitații pe metru pătrat, comparativ cu 576,4 litri pe metru pătrat în aceeași perioadă a anului 2025.

Consecințele nu au întârziat să apară. Seceta pedologică a afectat culturile înființate în primăvară, dar și fânețele și pășunile, pe o suprafață totală de 71.822,6 hectare, în 55 de unități administrativ-teritoriale. Prin comparație, în 2025 fuseseră afectate 20.019,1 hectare, în 45 de UAT-uri. Practic, suprafața calamitată de secetă a crescut de peste 3,5 ori într-un singur an.

Evaluarea pagubelor a fost realizată de două comisii constituite prin ordin al prefectului, care au verificat situația din teren și au centralizat suprafețele afectate.

Înghețul de primăvară a lovit livezile și viile

Pe lângă secetă, agricultorii sătmăreni au avut de înfruntat și un episod de îngheț târziu de primăvară, care a afectat 1.735,95 hectare de plantații pomicole și viticole din 59 de unități administrativ-teritoriale.

Pentru constatarea pagubelor au fost depuse 1.248 de înștiințări, cele mai afectate fiind plantațiile de prun, măr și cais. Fenomenul a afectat astfel atât culturile de câmp, cât și producția pomicolă și viticolă, adăugând pierderi suplimentare pentru producători.

Efectele condițiilor meteorologice s-au reflectat direct în producțiile medii obținute la hectar. Dacă în 2025 fermierii sătmăreni au recoltat, în medie, 5.700 de kilograme de grâu la hectar, în acest an producția a coborât la 4.800 de kilograme.

Situația a fost și mai dificilă în cazul porumbului boabe, unde producția medie a scăzut de la 6.500 la numai 2.900 de kilograme la hectar. Nici floarea-soarelui nu a fost ocolită de efectele secetei, producția medie diminuându-se de la 2.600 la 1.900 de kilograme la hectar.

Fermierii au însămânțat mai mult în această toamnă

În ciuda unui an agricol dificil, datele prezentate în Colegiul Prefectural au indicat o creștere a suprafețelor însămânțate în această toamnă.

Astfel, au fost însămânțate 89.845 de hectare, față de 81.910 hectare în toamna anului 2025. Din total, aproximativ 46.000 de hectare au fost cultivate cu grâu, iar alte 30.000 de hectare cu rapiță.

Creșterea suprafețelor însămânțate a reprezentat un semnal pozitiv pentru noul an agricol, chiar dacă evoluția culturilor va depinde în continuare de condițiile meteorologice.

Peste 200.000 de euro prin Programul Tomata

În ceea ce privește sprijinul acordat producătorilor agricoli, prin Programul Tomata au fost aprobate 77 de dosare din totalul celor 80 depuse. Acestea au vizat o suprafață de 13,4 hectare de legume cultivate în spații protejate, valoarea totală a sprijinului fiind de aproximativ 202.000 de euro. Plata sumelor către beneficiari a fost programată pentru luna decembrie.

Direcția pentru Agricultură Județeană Satu Mare a preluat, de asemenea, cereri pentru acordarea ajutoarelor de minimis destinate culturilor de usturoi și cartof de consum.

Un alt proiect important din sectorul zootehnic a vizat investiția Cooperativei Agricole Codreana Transilvania din Căuaș, care a demarat realizarea unei ferme de reproducție a suinelor, cu o capacitate de peste 1.400 de scroafe. Investiția, derulată prin Programul de susținere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducție, ajunsese la un stadiu fizic de execuție de aproximativ 96%.

Parcuri fotovoltaice și depozite agricole noi

Activitatea instituției a inclus și proceduri administrative privind utilizarea terenurilor agricole. În cursul anului 2026 au fost emise 26 de decizii definitive de scoatere din circuitul agricol, pentru o suprafață totală de 116,19 hectare. Nouă dintre investițiile vizate au fost parcuri fotovoltaice.

Totodată, Direcția pentru Agricultură Județeană a eliberat 1.156 de avize pentru vânzarea terenurilor agricole, în baza Legii nr. 17/2014.

Un alt indicator important a fost reprezentat de capacitatea autorizată de depozitare a cerealelor și a altor produse agricole, care a ajuns la 1.211.365 de tone, distribuite în 185 de depozite. Creșterea a fost susținută și de autorizarea a trei depozite noi.

În domeniul comercializării produselor agricole, în piețele din județ au fost verificați 61 de comercianți și agenți economici, fiind aplicate 13 avertismente. De asemenea, în sectorul vitivinicol au fost efectuate 27 de inspecții.

Produsele sătmărene câștigă recunoaștere

Un capitol distinct al bilanțului a vizat agricultura ecologică, unde în județul Satu Mare erau înregistrați 856 de operatori, dintre care 807 producători.

În același timp, cinci produse sătmărene au obținut atestate în cursul acestui an: unul a fost recunoscut ca produs tradițional, iar alte patru au primit atestarea de produse cu rețetă consacrată.

Prefectul Altfatter Tamás a subliniat că efectele secetei și ale înghețului târziu au pus o presiune considerabilă asupra agricultorilor, iar autoritățile au responsabilitatea de a urmări acordarea la timp a sprijinului destinat acestora.

„Agricultura sătmăreană a trecut printr-un an dificil, cu îngheț târziu de primăvară și cu o secetă care a afectat peste 70.000 de hectare, de peste trei ori mai mult decât anul trecut. În spatele acestor cifre sunt fermieri care au investit și care au nevoie de răspunsuri clare și de sprijin acordat la timp. Instituția Prefectului a fost alături de ei prin comisiile de evaluare a pagubelor și va urmări ca procedurile de sprijin să fie duse la capăt”, a declarat prefectul.





Acesta a evidențiat și evoluțiile pozitive din sector, precum creșterea suprafețelor însămânțate, extinderea capacității de depozitare și recunoașterea produselor locale.

Totodată, prefectul a anunțat că au fost demarate demersurile pentru creșterea prezenței produselor sătmărene, în special a celor alimentare, în lanțurile de distribuție ale comercianților din județ.

„Munca producătorilor noștri trebuie să ajungă pe rafturi și pe mesele sătmărenilor”, a transmis Altfatter Tamás, solicitând instituțiilor implicate să colaboreze mai eficient, să informeze corect și la timp producătorii și să faciliteze accesarea tuturor formelor de sprijin la care aceștia au dreptul.