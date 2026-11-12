AJF a decis întreruperea campionatelor de seniori

Fotbalul județean din Satu Mare intră în hibernare!





Fotbalul județean sătmărean ia pauză! Comitetul de Urgență al Asociației Județene de Fotbal Satu Mare, întrunit miercuri, 11 noiembrie 2026, a decis întreruperea competițiilor organizate la nivel județean, la solicitarea echipelor participante.

Potrivit hotărârii publicate de AJF Satu Mare, decizia a fost luată din motive obiective, după ce mai multe echipe au solicitat oprirea campionatelor. Astfel, sezonul de toamnă se încheie, iar formațiile din competițiile județene intră în pauza de iarnă.

Ce se întâmplă cu meciurile restante?

AJF Satu Mare a anunțat că toate meciurile restante din campionatele județene, indiferent de eșalon, vor fi reprogramate și disputate înainte de începerea sezonului de primăvară.

Mai multe detalii privind organizarea competițiilor și calendarul de disputare a restanțelor vor fi comunicate după următoarea ședință a Comitetului Executiv al AJF Satu Mare.

Aceasta este programată pentru 11 ianuarie 2027, de la ora 10:00, la sediul Asociației Județene de Fotbal.

Până atunci, echipele, jucătorii și suporterii fotbalului județean intră în vacanța de iarnă, urmând ca întrecerea să se reia în primăvara anului viitor.