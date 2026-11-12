Comisia Mixtă de Rechiziții a județului Satu Mare a aprobat actualizarea planului pentru anul 2026 și limitele de preț pentru bunurile care pot fi rechiziționate

Prefectul județului Satu Mare, Altfatter Tamás, a convocat marți, 11 noiembrie 2026, ședința Comisiei Mixte de Rechiziții, în cadrul căreia au fost analizate și aprobate documente importante privind bunurile și serviciile care ar putea fi puse la dispoziția autorităților publice în situații excepționale. Deciziile au vizat actualizarea planului județean de rechiziții pentru anul 2026, precum și stabilirea limitelor de preț pentru principalele categorii de bunuri consumptibile care pot face obiectul acestei măsuri. Cele două documente aprobate vor fi înaintate Comisiei Centrale de Rechiziții pentru analiză și procedurile ulterioare.

Două documente aprobate în unanimitate

Ședința a fost convocată în conformitate cu prevederile articolului 21 din Legea nr. 132/1997 privind rechizițiile de bunuri și prestările de servicii în interes public, republicată.

La întâlnire au participat prefectul Altfatter Tamás, în calitate de președinte al comisiei, locotenent-colonelul Bujor-Iulian Raț, secretarul comisiei și șeful Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale Satu Mare, precum și ceilalți membri ai Comisiei Mixte de Rechiziții.

Pe ordinea de zi s-au aflat două puncte principale: aprobarea proiectului de actualizare a Planului de rechiziții al județului Satu Mare pentru anul 2026 și aprobarea limitelor de preț pentru principalele bunuri consumptibile care pot fi rechiziționate.

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au adoptat, cu unanimitate de voturi, hotărârea de aprobare a celor două documente, care urmează să fie transmise Comisiei Centrale de Rechiziții.

Ce presupune, de fapt, rechiziția de bunuri

Rechiziția de bunuri și prestările de servicii reprezintă o măsură cu caracter excepțional, reglementată prin Legea nr. 132/1997. Prin aplicarea acesteia, autoritățile publice împuternicite prin lege pot obliga agenții economici, instituțiile publice, precum și alte persoane juridice și fizice să pună temporar la dispoziție anumite bunuri mobile sau imobile ori să presteze servicii în interes public.

Este vorba despre un mecanism legal prin care statul poate dispune, în condițiile prevăzute de legislație, de resurse materiale și servicii necesare în situații care impun intervenția autorităților. Caracterul excepțional al măsurii presupune respectarea strictă a cadrului legal și a procedurilor stabilite pentru aplicarea acesteia.

Totodată, operatorii economici cu sediul în județul Satu Mare, care au fost informați în urma aprobării Planului de rechiziții, au anumite obligații privind actualizarea datelor referitoare la bunurile incluse în evidențele respective.