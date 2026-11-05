Un sătmărean este cercetat după ce ar fi facilitat prostituția mai multor femei, ocupându-se de transport, promovare și contactul cu potențialii clienți

O nouă acțiune a polițiștilor sătmăreni, desfășurată în cadrul operațiunii naționale JUPITER, a vizat combaterea infracțiunilor de proxenetism. Joi, 5 noiembrie, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Satu Mare au efectuat o percheziție domiciliară în localitatea Socond, într-un dosar penal în care este cercetat un bărbat de 32 de ani. Potrivit anchetatorilor, acesta ar fi facilitat practicarea prostituției de către mai multe femei, ocupându-se de transportul acestora în diferite județe, identificarea spațiilor necesare desfășurării activității și promovarea serviciilor. Ancheta vizează obținerea unor foloase patrimoniale din aceste activități.

Transporta femeile în alte județe și intermedia contactul cu potențialii clienți

Acțiunea a avut loc sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române, cu supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Satu Mare.

La data de 5 noiembrie, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Satu Mare au pus în executare un mandat de percheziție domiciliară la locuința bărbatului din Socond.

Din cercetările efectuate până în prezent a reieșit că, în perioada aprilie – mai 2026, acesta ar fi desfășurat mai multe activități prin care ar fi facilitat practicarea prostituției de către diferite femei.

Concret, bărbatul ar fi asigurat transportul acestora în mai multe județe, ar fi identificat spațiile necesare desfășurării activităților, ar fi promovat serviciile și ar fi intermediat legătura cu potențialii clienți. Toate aceste demersuri ar fi fost realizate în scopul obținerii unor beneficii financiare.

Telefon mobil și carduri bancare, descoperite în urma percheziției

În urma percheziției domiciliare, polițiștii au descoperit și ridicat un telefon mobil și mai multe carduri bancare, bunuri care ar putea prezenta relevanță pentru documentarea activității infracționale investigate.

Totodată, pe numele bărbatului a fost emis un mandat de aducere, acesta urmând să fie condus la audieri în vederea clarificării împrejurărilor în care s-ar fi desfășurat activitățile cercetate și a dispunerii măsurilor legale.

La desfășurarea acțiunii au participat și polițiști din cadrul Serviciului Criminalistic, precum și luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale Satu Mare.

Cercetările continuă sub coordonarea procurorului de caz, pentru stabilirea întregii activități infracționale și dispunerea măsurilor legale care se impun.

Important: Persoana cercetată beneficiază de prezumția de nevinovăție și de toate drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, până la pronunțarea unei hotărâri definitive.



