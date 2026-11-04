Vești bune pentru pensionari!!!

Premierul Luca Niculescu dă asigurări că pensiile vor fi indexate și se vor face eforturi și pentru creșterea salariului minim. Procentele majorării vor depinde, însă, de „realitatea fiscală bugetară„, pe care Guvernul o va cunoaște după ce Ministerul Finanțelor va veni cu „toate cifrele”.

„Va exista o indexare a pensiilor, cel mai probabil de la 1 ianuarie 2027. Nu-mi imaginez ca, după 2 ani, să nu existe o mărire a pensiilor. Încă o dată, trebuie să așteptăm cifrele pe care le va prezenta Ministrul Finanțelor. Evident că dorința noastră este de a merge la indexarea propusă de ministrul Muncii (n.red. – ministrul Florin Manole vorbește despre majorarea pensiilor cu 7,3% în 2027). Evident că ne dorim ca toți românii și toți pensionarii care au lucrat atât de mult și câteodată greu să aibă pensii mai mari. Și dorința noastră este să avem această indexare, așa cum am vorbit. Este probabilă, dar cât timp nu avem cifrele, mă feresc să fac promisiune. Încă o dată, toate aceste discuții să le lăsăm pentru când vom avea toate cifrele. Sunt mai multe scenarii pe masă. Nu luăm în calcul varianta de a nu face o indexare„, a declarat Luca Niculescu la TVR1