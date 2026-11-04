



Creatorul de conținut cunoscut pentru promovarea stațiunii Mamaia a ajuns în nord-vestul țării și le-a arătat urmăritorilor săi imagini din Satu Mare, în contextul în care a fost prezent la un eveniment privat în județ.

Satu Mare a fost subiectul mai multor clipuri publicate pe rețelele sociale de Radu Mazăre Jr. Creatorul de conținut din Constanța a vizitat orașul și a împărtășit imagini din timpul vizitei cu publicul său online.

Pentru cei care îl urmăresc pentru materialele despre Mamaia, clipurile din Satu Mare aduc o schimbare de decor. Într-un interviu acordat publicației constănțene Replica, Radu Mazăre Jr. a vorbit despre rolul creatorilor de conținut în promovarea litoralului românesc și despre felul în care evenimentele locale pot contribui la imaginea unei destinații.

Radu Mazăre Jr. își prezintă activitatea ca fiind la intersecția dintre producția video, comunicarea online și antreprenoriat. Pe site-ul său, acesta pune accent pe poveștile spuse prin imagini, o abordare pe care o folosește și atunci când prezintă locurile pe care le vizitează.

Pentru Satu Mare, apariția în astfel de clipuri este o ocazie de a ajunge în atenția unui public din afara județului. Iar pentru cei care nu au ajuns încă în oraș, câteva imagini din perspectiva unui vizitator pot fi un prim motiv să-l descopere.



