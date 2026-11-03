





















































































































































































Motoarele s-au oprit pentru moment, dar ecoul acestui weekend se va auzi, cu siguranță, și la următoarea ediție. H.E.T.O. a deschis un nou drum pentru hard enduro în Țara Oașului. Iar promisiunea revederii este deja făcută!









Luna Șes a fost, timp de două zile, capitala adrenalinei pe două roți! Pasionații de hard enduro au avut parte de un weekend intens, în care curajul, tehnica, rezistența fizică și capacitatea de a depăși obstacolele au făcut diferența. Competiția H.E.T.O. – Hard Enduro Țara Oașului a adus în zona Negreștiului numeroși rideri, inclusiv participanți din Cehia, Polonia, Ungaria și alte țări, transformând evenimentul într-o întâlnire cu adevărat internațională a comunității de profil.Peisajele spectaculoase de la Luna Șes au oferit cadrul perfect pentru o competiție în care traseele provocatoare și-au spus cuvântul. Motoarele au răsunat prin munți, concurenții au înfruntat obstacole dificile, iar spectatorii au putut urmări un adevărat spectacol sportiv, în care fiecare porțiune de traseu a pus la încercare pregătirea și determinarea participanților.Nu a fost doar o competiție sportivă, ci și un eveniment care a demonstrat capacitatea Țării Oașului de a organiza manifestări de anvergură, de a atrage participanți din afara județului și de a-și promova frumusețile naturale.Emanuel Gyenes, prezent la Luna ȘesUnul dintre momentele speciale ale evenimentului a fost prezența lui Emanuel Gyenes – Mani, nume de referință al motociclismului românesc și un sportiv cu o carieră internațională remarcabilă. Participarea sa a adus un plus de interes competiției, cu atât mai mult cu cât Luna Șes se află foarte aproape de locurile natale ale pilotului sătmărean.Organizatorii s-au declarat bucuroși că Mani a ales să ia startul la această primă ediție H.E.T.O., iar sportivul a primit și o urare specială din partea Federației Române de Motociclism pentru următoarea provocare majoră: Raliul Dakar 2027.Prezența lui Emanuel Gyenes reprezintă și o legătură simbolică între performanța internațională și locurile din care a pornit un sportiv care a dus numele României în marile competiții de rally-raid ale lumii.Două săptămâni de muncă pentru un weekend de spectacolÎn spatele celor două zile de adrenalină s-a aflat o muncă serioasă de pregătire. Un rol important l-au avut Bart Stroișteanu și echipa Master Bike Cluj, care s-au alăturat organizatorilor John Lișcă și Adrian Burlăcescu.Timp de aproximativ două săptămâni, echipele implicate au lucrat la pregătirea traseelor, astfel încât participanții să aibă parte de o competiție bine organizată și de provocări pe măsura nivelului lor de pregătire.Experiența celor de la Master Bike Cluj a fost apreciată inclusiv de Federația Română de Motociclism, care a transmis un mesaj de felicitare tuturor celor implicați.„Clubul Master Bike Cluj a venit cu toată experiența sa și a depus toate eforturile pentru ca acest prim concurs din Negrești-Oaș să fie un succes”, au transmis reprezentanții Federației Române de Motociclism.Federația a remarcat și numărul foarte mare de sportivi înscriși, considerând că participarea a fost una specifică mai degrabă unei etape naționale. Mai mult, vremea a ținut cu organizatorii și concurenții, în ciuda perioadei calendaristice târzii, oferind condiții ideale pentru desfășurarea competiției.Pentru organizatori, aprecierile primite reprezintă o încurajare importantă și un argument că Luna Șes poate găzdui și pe viitor evenimente sportive de acest nivel.Câștigătorii H.E.T.O. 2026Competiția a avut mai multe clase, iar clasamentele au adus pe podium sportivi cu experiență și concurenți care au demonstrat că au resursele necesare pentru a face față provocărilor traseelor de hard enduro.Iată rezultatele:HOBBYLocul I – Svella BendeguzLocul II – Filipan DanielLocul III – Biris AlexandruLocul IV – Alischer Samuel JohannesHOBBY ADVENTURELocul I – Bogdan Marin ButiuLocul II – Zsolt VargaLocul III – Mihai Mădălin ChelceaLocul IV – Marius Florin AvramFETELocul I – Patrycja KulonLocul II – Alena UlmanovaLocul III – Andra Maria SalajanGOLDEN BOYSLocul I – Ionel VasaliutLocul II – Zsolt Sen VargaVETERANILocul I – Raul GadolaLocul II – Daniel ConopanLocul III – Gheorghe OrzanLocul IV – Ștefan Daniel VinczeEXPERTLocul I – David PopLocul II – David Mihai RusănescuLocul III – Eduard Vlad PetcuLocul IV – Koppany SvellaPROLocul I – Kornel Jun. OttLocul II – David Ioan IgnatLocul III – Gavril Darius BarbosLocul IV – Akos FazakasFelicitări tuturor câștigătorilor, dar și fiecărui participant care a acceptat provocarea! Într-o competiție de hard enduro, fiecare traseu parcurs până la capăt presupune efort, tehnică și multă determinare.Aurelia Fedorca: „Luna Șes, un loc al sportului, aventurii și întâlnirilor frumoase!”Reușita evenimentului a fost salutată și de primarul orașului Negrești-Oaș, Aurelia Fedorca, care a subliniat importanța unor asemenea competiții pentru promovarea Țării Oașului și consolidarea imaginii zonei ca destinație pentru sport, aventură și turism.„Ne bucurăm că Țara Oașului devine tot mai prezentă pe harta competițiilor sportive și că putem găzdui evenimente care aduc împreună oameni și pasiuni din toate colțurile țării și din străinătate”, a transmis edilul.Primarul a evidențiat energia adusă de H.E.T.O. la Luna Șes și a reafirmat susținerea pentru inițiativele care pun în valoare frumusețile zonei.Mesajul administrației locale este unul important: dezvoltarea unei destinații turistice nu înseamnă doar infrastructură și facilități de agrement, ci și evenimente care atrag oameni, creează experiențe și dau vizibilitate locului.Luna Șes, tot mai prezentă pe harta evenimentelor sportiveDincolo de rezultatele competiției, H.E.T.O. 2026 lasă în urmă un mesaj important pentru viitorul turistic al zonei. Luna Șes are avantajul unui cadru natural spectaculos, iar organizarea unor competiții sportive poate contribui la promovarea acestei destinații dincolo de granițele județului și chiar ale țării.Participanții veniți din Cehia, Polonia, Ungaria și din alte zone au descoperit o regiune cu peisaje deosebite și cu oameni dispuși să investească timp și energie în dezvoltarea unor proiecte sportive.Federația Română de Motociclism a apreciat efortul organizatorilor și a transmis mulțumiri voluntarilor, sponsorilor, autorităților locale și sportivilor, subliniind că evenimentul contribuie la includerea acestei frumoase zone a României pe harta competițiilor de hard enduro.De asemenea, organizatorii au adresat mulțumiri tuturor celor care au contribuit la desfășurarea competiției, de la echipele tehnice și voluntari până la parteneri, sponsori și spectatori.Prima ediție a H.E.T.O. s-a încheiat, așadar, cu un bilanț care dă motive de optimism. Participare numeroasă, concurenți internaționali, un nume important al motociclismului românesc la start, clasamente spectaculoase și aprecieri din partea forului național de specialitate.Țara Oașului are încă un argument pentru a fi descoperită, iar Luna Șes demonstrează că poate fi mai mult decât o destinație de agrement: poate deveni un punct de reper pentru sportul, aventura și turismul activ din nord-vestul României.