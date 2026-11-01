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L Voința Lazuri a obținut primul punct în Elite!

Etapa a 9-a din Liga 4 Elite DENDIAROM a adus meciuri spectaculoase, goluri multe și câteva rezultate interesante. Echipa secundă a CSM Olimpia Satu Mare a reușit o victorie categorică în fața campioanei en-titre, Talna Orașu Nou, impunându-se cu 7–2, în timp ce Victoria Carei a trecut de Turul Micula cu 4–2. Surpriza zilei a venit de la Lazuri, unde Voința a revenit de la 0–2 și a obținut primul punct din actuala ediție a Ligii 4 Elite, după un spectaculos 4–4 cu Recolta Dorolț.

Olimpia II, recital ofensiv în fața campioanei!

Nouă goluri s-au marcat în confruntarea dintre CSM Olimpia Satu Mare II și Talna Orașu Nou, iar tinerii fotbaliști sătmăreni au oferit o demonstrație ofensivă, câștigând cu un categoric 7–2.

Echipa sătmăreană s-a bazat și de această dată în mare parte pe juniorii Academiei Partium, neputând beneficia de sprijinul formației de seniori, care evolua în același timp în Liga a 2-a.

Absența unor jucători de la prima echipă nu s-a resimțit însă în jocul tinerilor pregătiți pentru această confruntare. Dimpotrivă, Olimpia II a avut o prestație excelentă și a dominat o campioană en-titre care, de această dată, a fost departe de evoluțiile cu care și-a obișnuit suporterii.

Sătmărenii au intrat la pauză cu un avantaj de trei goluri, scor 3–0, după reușitele lui Constantin Trip, în minutul 17, Luca Feher, în minutul 33, și autogolul lui Claudiu Soproni, din minutul 43.

Nici după reluare tinerii Olimpiei nu au redus ritmul. Zsombor Zab a dus scorul la 4–0 în minutul 49, iar Nicolas Lăpuște a reușit o dublă în minutele 64 și 66, ducând tabela la un neverosimil 6–0!

Oaspeții au reușit să mai reducă din diferență pe final, prin Marian Urs, în minutul 85, și Raul Raț, în minutul 87. Constantin Trip a închis însă tabela în minutul 89, realizând și el dubla și stabilind scorul final: 7–2 pentru Olimpia II!

Victoria Carei a profitat de erorile celor de la Micula

La Carei, Victoria a obținut o victorie cu 4–2 în fața celor de la Turul Micula, într-un meci în care oaspeții și-au complicat singuri situația.

Gazdele au controlat prima repriză și au intrat la vestiare cu un avantaj de 3–0. Máté Szolnoki a deschis scorul în minutul 18, Rareș Nyilvan a majorat diferența în minutul 22, iar Vlad Negrean a trimis mingea în propria poartă în minutul 41.

După pauză, Turul a încercat să revină în joc și a redus din diferență prin Rafael Sotan-Petyke, în minutul 61, și Raul Cristea, în minutul 69. Oaspeții au reaprins astfel speranțele, apropiindu-se la un singur gol.

Finalul a adus însă o nouă eroare nefericită pentru formația din Micula. În minutul 89, Márk Csatári a înscris în propria poartă, stabilind scorul final, 4–2 pentru Victoria Carei.

Voința Lazuri a spart gheața! Primul punct în Liga 4 Elite

Surpriza etapei s-a produs la Lazuri, unde ultima clasată, Voința, a reușit să obțină primul punct din acest sezon, după un spectaculos 4–4 cu Recolta Dorolț.

Gazdele au avut parte de un început excelent, Takács Ottó marcând încă din primul minut. Recolta a reacționat rapid și a întors rezultatul prin golurile lui Alexandru Ciotea, în minutul 7, și Dávid Vincze, în minutele 36 și 45, astfel că la pauză scorul era 2–3.

În repriza secundă, Voința nu a renunțat și a continuat să lupte pentru un rezultat pozitiv. Takács Ottó a egalat în minutul 75, însă Recolta a revenit în avantaj prin Alin Lung, care a transformat o lovitură de la 11 metri în minutul 81.

Părea că oaspeții vor pleca acasă cu toate cele trei puncte, dar gazdele au avut ultimul cuvânt. Au continuat să lupte și au obținut egalarea prin Roland Pinkovai, în minutul 42, pardon, reușita acestuia a venit în prima repriză, în minutul 42, astfel că scorul de 4–4 fusese stabilit de fapt înaintea golului lui Alin Lung?

LIGA 4 ELITE DENDIAROM – ETAPA A 9-A

CSM Olimpia Satu Mare II – Talna Orașu Nou 7–2 (3–0)

Marcatori: Constantin Trip (17, 89), Luca Feher (33), Claudiu Soproni (autogol, 43), Zsombor Zab (49), Nicolas Lăpuște (64, 66) / Marian Urs (85), Raul Raț (87).

Voința Lazuri – Recolta Dorolț 4–4 (2–3)

Marcatori: Takács Ottó (1, 75), Roland Pinkovai (42), Alin Lung (81, penalty) / Alexandru Ciotea (7), Dávid Vincze (36, 45), Adrian Godja (62).

Victoria Carei – Turul Micula 4–2 (3–0)

Marcatori: Máté Szolnoki (18), Rareș Nyilvan (22), Vlad Negrean (autogol, 41), Márk Csatári (autogol, 89) / Rafael Sotan-Petyke (61), Raul Cristea (69).

Duminică, ora 13:00

Oașul 1969 Negrești-Oaș – Someșul Odoreu……….



































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