Un incendiu a izbucnit sâmbătă, 31 octombrie, la o locuință situată pe strada Rodnei din municipiul Satu Mare. Pompierii militari au fost solicitați să intervină în jurul orei 13:50.



La fața locului au fost mobilizate trei autospeciale de stingere cu apă și spumă și un echipaj medical, intervenția fiind asigurată de un efectiv de 17 cadre militare din cadrul Detașamentului de Pompieri Satu Mare.

Echipajele au localizat și lichidat incendiul într-un timp scurt. Potrivit informațiilor transmise de pompieri, flăcările au afectat o suprafață de aproximativ 10 metri pătrați, în zona bucătăriei.

Din fericire, nu au fost înregistrate victime.

La momentul informării, echipajele operative se aflau în continuare la fața locului, urmând să stabilească împrejurările și cauza probabilă a izbucnirii incendiului.