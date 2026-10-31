Incendiu la o locuință de pe strada Rodnei din Satu Mare. Au intervenit 17 pompieri

Locale 31.10.2026 14:07
Incendiu la o locuință de pe strada Rodnei din Satu Mare. Au intervenit 17 pompieri

Un incendiu a izbucnit sâmbătă, 31 octombrie, la o locuință situată pe strada Rodnei din municipiul Satu Mare. Pompierii militari au fost solicitați să intervină în jurul orei 13:50.

La fața locului au fost mobilizate trei autospeciale de stingere cu apă și spumă și un echipaj medical, intervenția fiind asigurată de un efectiv de 17 cadre militare din cadrul Detașamentului de Pompieri Satu Mare.

Echipajele au localizat și lichidat incendiul într-un timp scurt. Potrivit informațiilor transmise de pompieri, flăcările au afectat o suprafață de aproximativ 10 metri pătrați, în zona bucătăriei.

Din fericire, nu au fost înregistrate victime.

La momentul informării, echipajele operative se aflau în continuare la fața locului, urmând să stabilească împrejurările și cauza probabilă a izbucnirii incendiului.

Distribuie:
Primește ziarul gratuit pe email!

Abonează-te și citești ziarul Gazeta Nord-Vest zilnic, gratuit.

Abonează-te

Articole Similare

Ultimele Articole

Cele mai citite
Din aceeași categorie
Ultimele știri
Anunt
Anunt
PRODEXIMP
SMART SHOP INSTAL
UVVG
WA Banner
Senera Minerals
Cetina - Senera
Chiosc
Proiect Invest
Complex Philadelphia
NV Business Center
Anunt
Muzeul SM
Banner Aprilie
Karcher
Download GIF
Alibaba Food
BUD
KHS Design
Dersidan
NV Business
Jooble
locuri de munca olanda
Masini de vanzare second hand