Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad i-a acordat, vineri, 30 octombrie, prof.univ dr. Daniel Coriu titlul de Doctor Honoris Causa, în cadrul ceremoniei care a avut loc la deschiderea Conferinței Naționale de Neoplazii Mieloproliferative – SMPC și LMC, organizată de Societatea Română de Hematologie (SRH). Aflată la prima ediție organizată la Arad, conferința ajunge astfel în cel de-al șaselea oraș din România în care se desfășoară. Distincția i-a fost conferită de rectorul UVVG, prof.univ.dr.habil. Coralia Cotoraci, în semn de apreciere pentru contribuția sa remarcabilă la dezvoltarea hematologiei românești.

Prin acordarea titlului de Doctor Honoris Causa, Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad a adus o recunoaștere deosebită unei cariere dedicate hematologiei. În discursul său, prof.univ.dr. Daniel Coriu a subliniat valoarea profundă a acestui gest, mărturisind că este pentru prima dată când întreaga sa contribuție profesională, construită de-a lungul unei vieți de muncă și dedicare, primește o asemenea validare. Descriind distincția drept „fabuloasă”, profesorul a vorbit cu sinceritate despre emoția de a se simți apreciat și despre importanța recunoașterii efortului depus în slujba medicinei și a pacienților.

Dincolo de solemnitatea unei distincții academice, ceremonia a exprimat recunoștința pentru o carieră dedicată medicinei, cercetării și dezvoltării hematologiei, precum și pentru contribuția unui profesionist la progresul unui domeniu în care cunoașterea, perseverența și responsabilitatea față de pacient sunt esențiale.

Pentru prof.univ.dr.habil. Coralia Cotoraci, rectorul UVVG, momentul a avut o puternică încărcătură emoțională. Conferirea titlului de Doctor Honoris Causa nu a reprezentat doar îndeplinirea unui protocol academic, ci un gest sincer prin care universitatea și-a exprimat recunoștința față de un parcurs profesional de excepție. Emoția și căldura cu care rectorul a însoțit acest moment au reflectat convingerea că adevărata recunoaștere academică depășește cadrul formal al unei ceremonii și transmite aprecierea autentică pentru munca, dedicarea și contribuția unui om la dezvoltarea unui întreg domeniu medical.

În intervenția sa, prof.univ.dr. Daniel Coriu a ales să vorbească despre ceea ce trebuie construit în continuare. A subliniat importanța de a fi împreună, de a împărtăși o viziune și de a-i convinge pe cei care pot contribui la schimbare că aceasta este necesară și posibilă.

Unul dintre mesajele sale centrale a vizat relația dintre hematologie și educație, precum și responsabilitatea comunității medicale de a contribui la transformarea sistemului prin formarea și susținerea noilor generații. Profesorul a atras atenția asupra faptului că actualii profesioniști și lideri ai domeniului vor lăsa, în timp, locul altora, iar viitorul depinde în mod esențial de cei care vor prelua această responsabilitate.

Mesajul a dat o semnificație aparte momentului: recunoașterea unei vieți de muncă a devenit, în același timp, un apel la continuitate, colaborare și investiție în oamenii care vor duce mai departe medicina românească.

Prof.univ.dr. Daniel Coriu este medic primar hematolog, profesor universitar, președintele Societății Române de Hematologie și șef al Centrului de Hematologie și Transplant Medular din cadrul Institutului Clinic Fundeni din București. Activitatea sa profesională și științifică este legată de dezvoltarea hematologiei clinice, a transplantului medular și a unor abordări terapeutice moderne pentru pacienții cu afecțiuni hematologice.

În cadrul aceluiași moment festiv, UVVG a acordat diplome de excelență prof.univ.dr. Horia Bumbea, prof. univ.dr. Andrei Coliță, prof.univ.dr. Ioana Ioniță și dr. Sorina Nicoleta Bădeliță, vicepreședinți ai Societății Române de Hematologie, în semn de apreciere pentru activitatea și contribuția lor profesională în domeniul hematologiei. Totodată, a fost evidențiat sprijinul și îndrumarea oferite de Societatea Română de Hematologie în dezvoltarea activității Secției de Hematologie din Arad.

La ceremonie au fost prezenți și membri ai comisiei de analiză din cadrul conducerii Facultății de Medicină a UVVG, implicați în evaluarea candidaturii pentru acordarea titlului de Doctor Honoris Causa.

Prin acordarea titlului de Doctor Honoris Causa, Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad reafirmă importanța recunoașterii excelenței profesionale și științifice, dar și a valorilor care fac posibil progresul: colaborarea, generozitatea în împărtășirea cunoașterii și responsabilitatea față de generațiile viitoare.



