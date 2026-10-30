Ziua Armatei Române sărbătorită la Szeged, Ungaria

Pentru a marca Ziua Armatei Române, sărbătorită în fiecare an la 25 Octombrie, Consulatul General al României la Seghedin (Szeged) a organizat o manifestare multiplă, amplă, care a cuprins o slujbă religioasă, depuneri de coroane de flori, precum și o manifestare culturală, cu dezbateri și o recepție, la sediul misiunii.

În prima aparte a manifestărilor, derulate la Cimitirul Central din Seghedin, s-au intonat imnurilor Ungariei, României și Uniunii Europene, iar Florin Trandafir Vasiloni, consulul general al României la Szeged, a adus în discursul său un omagiu Armatei Române și eroilor săi, subliniind recunoștința față de toți militarii, activi sau în rezervă, care au slujit patria cu devotament. Diplomatul român a amintit de recenta aniversare a 30 de ani de la semnarea Tratatului de înțelegere, cooperare și bună vecinătate dintre România și Republica Ungară, încheiat în septembrie 1996 la Timișoara

O slujbă religioasă de pomenire a celor 97 de ostași români căzuți în luptele pentru eliberarea Ungariei, în cel de-al Doilea Război Mondial, a fost oficiată de către delegatul Preasfințitului Părinte Episcop Siluan, ierarhul Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria, pr. Aurel Becan, protopop ortodox român de Seghedin. După momentul religios, a urmat depunerea de coroane de flori la Monumentul Ostașilor Români, ridicat în anul 1950 în memoria celor care s-au jertfit pentru libertate.*

Au depus coroane de flori Florin Vasiloni, consulul general român de la Szeged şi reprezentanţii instituţiilor participante. La manifestări au luat parte delegații ai asociațiilor de rezerviști; Asociația Cultului Eroilor ”Ziridava” din Aras și Asociația Militară, de Prietenie, în Rezerva și Retragere din Seghedin, sub coordonarea gen. Vasile Heredea, col. Sandu Crișan și col. Laszlo Cseppi.

La eveniment au luat parte peste 60 de persoane, printre care: numeroase oficialități: Gheorghe Cozma, președintele Autoguvernării pe Țară a Românilor din Ungaria (AȚRU); Vasile Sucigan, purtătorul de cuvânt al românilor în Parlamentul Ungariei; Tibor Papp, delegat al Primăriei Szeged; lt. col. Ionuț Popa, atașat militar al României la Ambasada României la Budapesta; Ágota Szentannai, reprezentantă a Institutului Cultural Român – Filiala Seghedin; Gheorghe Petrușan, presedintele Autoguvernării Românești din Szeged; Ovidiu Guleș, primarul orașului Chisineu-Cris. Au fost prezenți o delegație a Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad, condusă de prof. Daniel Berlingher, decanul Facultății de Științe Juridice și și o delegație a Universității „Aurel Vlaicu” Arad, condusă de Florin Hădan, director general administrativ.

În continuarea manifestărilor, la sediul Consulatului General al României la Seghedin a avut loc un program cultural, o manifestare de diplomație publică, prilej de reflecție și dialog între invitați. Oaspeții au fost întâmpinați cu bucate tradiționale românești, prin amabilitatea Liceului Tehnologic de Industrei Alimentară Arad. De asemenea, oaspeții au fost întâmpinați cu renumită „Pită de Pecica”, alături de o degustare de vinuri românești. Prof. Iulia Crișan, directorul Liceului Tehnologic de Industrei Alimentară Arad a prezentat programul cultural pregătit de cadre didactice și elevi ai liceului, care a constat din cântece patriotice și un program de dansuri populare românești.

În cadrul evenimentului, prof. Gheorghe Petrușan, fost șef al Catedrei de Limba și Literatura Română de la Universitatea „Juhász Gyula” din Seghedin, a susținut o prelegere dedicată comunității românești istorice din Ungaria, evocând legăturile culturale și spirituale care unesc cele două popoare. Au adresat cuvinte de salut și apreciere oficialitățile prezente.

Monumentul Ostașilor Români de la Cimitirul Central din Seghedin a fost ridicat în anul 1950, întru pomenirea celor 97 de ostași români care au căzut în aceste locuri, luptând pentru eliberarea Ungariei, în cel de-al Doilea Război Mondial, după cum spune și inscripția marcată pe acest monument.

Florin Trandafir Vasiloni, consul general al României la Szeged, a participat, la invitaţia Ambasadei Românei la Budapesta, la un ceremonial militar româno-maghiar desăşurat în Cimitirul Central din Budapesta, în data de 27 octombrie 2026.

* Florin Trandafir Vasiloni, consul general al României la Szeged

DISCURS ZIUA ARMATEI ROMÂNE, 29 octombrie 2026 – Szeged

Stimate oficialități, stimați reprezentanți ai autorităților civile și militare,

Doamnelor și domnilor,

Ne aflăm astăzi la Szeged pentru a marca Ziua Armatei Române și pentru a aduce un omagiu celor care au apărat, de-a lungul istoriei, independența și suveranitatea României. Monumentul Ostașilor Români de la aici a fost ridicat în anul 1950, în cinstea celor 97 de ostași români care au murit în luptele pentru eliberarea Ungariei în cel de-al Doilea Război Mondial.

Data de 25 octombrie are o semnificație aparte, această zi este dedicată militarilor români și sacrificiului lor pentru țară, soldați care au luptat departe de casă, familii care și-au așteptat fiii și tații și generații care au purtat povara războiului. Datoria noastră este să le păstrăm memoria și să transmitem adevărul istoric mai departe, fără a uita prețul plătit pentru libertate.

Astăzi, militarii României își îndeplinesc misiunile într-un context de securitate complex, contribuind la apărarea țării și la angajamentele asumate în cadrul NATO. Profesionalismul lor înseamnă pregătire, disciplină și disponibilitatea de a-și asuma responsabilități în serviciul cetățenilor.

Pentru noi, cei reuniți la Szeged, această comemorare are și o dimensiune comunitară. Românii din Ungaria își păstrează legătura cu limba, istoria și tradițiile românești, iar participarea la asemenea ceremonii dă continuitate acestei legături. Cinstirea eroilor ne oferă prilejul de a transmite copiilor și tinerilor nu doar nume și date istorice, ci și înțelegerea sacrificiilor prin care s-a construit România modernă.

Totodată, întâlnirea noastră aici exprimă respectul față de țara în care ne aflăm și convingerea că buna vecinătate poate fi cultivată prin dialog, demnitate și bună înțelegere între comunități. România și Ungaria sunt membri ai UE și aliați NATO. Se cuvine să amintim în acest cadru și de aniversarea recentă a 30 de ani de la semnarea Tratatului de înțelegere, cooperare și bună vecinătate dintre România și Republica Ungară, încheiat în septembrie 1996 la Timișoara

În această zi, ne plecăm frunțile în fața militarilor căzuți la datorie și le mulțumim celor care continuă să servească România. Respectul nostru se îndreaptă, de asemenea, către veterani și către familiile care le-au fost și le sunt alături. Mulțumiri speciale adresăm Primăriei Szeged, tuturor partenerilor noștri și tuturor celor care astăzi ați venit să fiți alături de noi.

Manifestarea dedicată Zilei Armatei Române la Szeged va continua la sediul Consulatului General al României din acest oraș, cu un program cultural, dezbateri și o recepție. Vă așteptăm cu drag!

Dumnezeu să-i odihnească pe eroii României și să-i ocrotească pe cei care îi duc mai departe datoria! La mulți ani, Armatei României! Vă mulțumesc!