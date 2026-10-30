Social-democrații sătmăreni au obținut ambele funcții de subprefect, iar Prefectura Satu Mare a intrat într-o nouă configurație politică, cu un prefect UDMR și doi subprefecți PSD

Guvernul României a aprobat astăzi, 30 octombrie 2026, numirea celor doi subprefecți ai județului Satu Mare, funcțiile revenind social-democraților Radu Iancu și Vasile Bercea. Decizia a confirmat astfel propunerile PSD Satu Mare și a consfințit o schimbare importantă în echilibrul politic de la conducerea administrației județene. În noua formulă, Prefectura Satu Mare va fi condusă de prefectul Altfatter Tamás, reprezentant al UDMR, alături de doi subprefecți susținuți de PSD. Prin această dublă numire, organizația condusă de deputatul Mircea Govor și-a consolidat reprezentarea în structurile administrative locale și județene.

Radu Iancu și Vasile Bercea, cele două nume care au ajuns la conducerea Prefecturii

Cele două funcții de subprefect au revenit PSD Satu Mare, după plecarea liberalului Valer Beșeni și vacantarea celui de-al doilea post. Prin numirea lui Radu Iancu și Vasile Bercea, social-democrații au obținut o poziție importantă în conducerea instituției care reprezintă Guvernul în teritoriu.

Noua formulă administrativă a reflectat și negocierile politice privind distribuirea funcțiilor de reprezentare la nivel județean. Astfel, prefectul a rămas reprezentantul UDMR, în timp ce ambele poziții de subprefect au revenit social-democraților.

PSD și-a consolidat poziția în administrația sătmăreană

Prin aceste numiri, PSD Satu Mare a ajuns să dețină două funcții de subprefect, două de vicepreședinte al Consiliului Județean și două de viceprimar al municipiului Satu Mare.

În cadrul Consiliului Județean, social-democrații au fost reprezentați de vicepreședinții Cătălin Filip și Roxana Petca, în timp ce la Primăria municipiului Satu Mare funcțiile de viceprimar au fost ocupate de Cristina Tămășan-Ilieș și Raul Băbțan.

Noua configurație a consolidat astfel prezența PSD în conducerea principalelor structuri administrative din județ și municipiu, marcând o victorie politică importantă pentru organizația județeană coordonată de deputatul Mircea Govor.