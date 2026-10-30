Patru pe muchie

Conform tradiției primele cinci echipe au aceleași condiții de deplasare, adică toate își mișcă fizicul pe propriul teren. Care au, care nu merg(e) pe Arena Națională, că-i a tuturor. Dintre următoarele opt echipe nu mai puțin de șapte au meci în deplasare. În altă ordine idei, dar oarecum legat de situația descrisă mai sus, în șase din cele opt jocuri gazdele sunt mai bine clasate.

Conform așteptărilor oaspeții au câștigat cele mai multe jocuri din etapa trecută, 4, iar pragmatismul a fost și de data aceasta la putere. Adică am avut un singur meci egal. O altă caracteristică a etapei trecute, probabil cu asta ar fi trebuit să încep, este numărul mare de goluri înscrise. Exact o medie de patru goluri pe meci. Gazdele au marcat doar de 13 ori.







Ce-i mai greu pentru mine este să scriu rezultatele etapei: Botoșani - Petrolul 1-3, scor corect, arbitraj mediocru; Corvinul - „U” 0-3 cam cu noroc; Miercurea Ciuc - Voluntari 2-1 și s-a spart năcazu'; Argeș - UTA 0-1 cu gândul la Dobrin și Domide; FCSB - Rapid 4-1 sau atunci când antrenorul transmite teamă echipa se comportă ca atare; felicitări lui Reghecampf; Farul - Oțelul 4-3 un asemenea meci jucat în fața a doar 2.600 de oameni, capacitatea maximă a tarlalei de joc, este un jungher în inima fotbalului; CFR - Dinamo 2-2 sau atunci când crezi în tine; Sepsi - Craiova 0-5 sau atunci când are cuvântul valoarea.



Dinamo - Arad (duminică, ora 20,30) Derbiul etapei. Chiar dacă locurile din clasament ne arată că acesta ar fi derbiul etapei diferența de valoare dintre combatante ne face să credem că gazdele vor câștiga ușor.

„U” - FCSB (luni, ora 20,30) Acesta ar fi trebuit să fie adevăratul derbi al aetapei. Asta dacă nu-și băga dosul latifundiarul. Eu sper să-și revină și să mai cotrobăie prin ingrediente. Revin cu întrebarea: ce se va întâmpla cu FCSB-iștii când omul cu „mărgele” se va plictisi?

Craiova - Botoșani (duminică, ora 17,30) Un meci care seamănă izbitor de bine cu cel de pe Arena Națională, adică avem o favorită certă și nu prea avem motive de tăgadă.

Ploiești - CFR (sâmbătă, ora 19,00) Tot zic că prahovenii nu-și merită locul, dar ei și-l consolidează de la o etapă la alta. Le va ieși și cu frânarii lui Șumudică?

Rapid - Miercurea Ciuc (vineri, ora 20,30) Meciul de deschidere al etapei ar putea prilejui o nouă deziluzie pentru favorita mea. Asta pentru că multă lume a interpretat înfrângerea din etapa a treisprezecea ca pe un punct de cotitură în evoluția rapidiștilor. Tot un punct de cotitură ar putea fi și prima victorie a ciucanilor în această ediție de campionat.



Voluntari - Constanța (luni, ora 17,30) Cred că-i singurul meci în care oaspeții sunt favoriți.



Hunedoara - Pitești (sîmbătă, ora 16,00) Aflate în zona mlăștinoasă a clasamentului cele două combatante riscă să își piardă crezul lor într-o partidă deschisă, fără betoane și blindate. Doar cu arme de foc.



Galați - Sf. Gheorghe (duminică, ora 15,00) Cenușăreasa etapei. Ca de obicei Cenușăreasa este programată după ora prânzului. Să nu uităm însă ce s-a întâmplat cu precedenta partidă a oțelarilor programată și ea destul de devreme, acel 4-3 de poveste. Acum vor fi mai mulți privitori în tribune.



Opriți războaiele!