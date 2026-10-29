Rebeka Deme, Mihai Iftimovici și Miriam Kiss, elevi ai Școlii Gimnaziale „Rákóczi Ferenc”, au obținut cea mai înaltă distincție la ediția a XI-a a competiției

Performanță de excepție pentru elevii Școlii Gimnaziale „Rákóczi Ferenc” din Satu Mare! Trei elevi de clasa a VII-a A au obținut locul I la etapa națională a Festivalului-concurs „CDIdei în cărți”, ediția a XI-a, demonstrând că lectura poate deveni punctul de plecare pentru creativitate, ingeniozitate și rezultate remarcabile. Reușita a fost rodul muncii în echipă, al pasiunii pentru cărți și al îndrumării oferite de profesoara Alina Bonea.

O echipă de elevi care a dus Satu Mare pe primul loc

Cei trei elevi care au reprezentat școala sătmăreană au fost Deme Rebeka, Iftimovici Mihai și Kiss Miriam. Prin implicare, creativitate și colaborare, aceștia au reușit să obțină cea mai înaltă distincție la etapa națională a competiției dedicate cărților și ideilor creative.

Succesul lor a adus un motiv de mândrie comunității școlare și a demonstrat că elevii pot transforma pasiunea pentru lectură în proiecte originale, atunci când au la dispoziție îndrumarea potrivită și dorința de a descoperi lucruri noi.





Un rol important în această reușită l-a avut profesoara Alina Bonea, care i-a coordonat și i-a încurajat pe cei trei elevi pe parcursul pregătirii.

Lectura, creativitatea și munca în echipă, ingredientele succesului

Reprezentanții școlii au subliniat că în spatele rezultatului s-au aflat ore de muncă, idei originale și multă implicare. Performanța a evidențiat nu doar cunoștințele elevilor, ci și capacitatea lor de a colabora, de a găsi soluții creative și de a da viață propriilor idei.

Festivalul-concurs „CDIdei în cărți” promovează lectura, creativitatea și implicarea elevilor în activități educaționale care le stimulează imaginația și spiritul de echipă.





Prin rezultatul obținut la ediția a XI-a, Rebeka, Mihai și Miriam au demonstrat că pasiunea pentru lectură poate deschide noi orizonturi și poate deveni temelia unor performanțe deosebite.

Reprezentanții Școlii Gimnaziale „Rákóczi Ferenc” i-au felicitat pe cei trei elevi și le-au urat să continue să citească, să descopere și să creeze, păstrând aceeași pasiune care i-a condus pe cea mai înaltă treaptă a podiumului național.