Apele Române Someș-Tisa au verificat digurile, acumulările și lucrările de consolidare a malurilor din județul Satu Mare, pentru a identifica eventualele probleme care ar putea crește riscul de inundații

Autoritățile au încheiat verificările de toamnă ale construcțiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundațiilor din județul Satu Mare. Acțiunile s-au desfășurat în perioada 22–23 octombrie 2026 și au vizat atât digurile și acumulările de apă, cât și punctele critice de pe mai multe cursuri de apă. În paralel, au fost controlate măsurile de pregătire pentru situații de urgență în două comune, pentru a evalua capacitatea autorităților locale de a interveni în cazul unor inundații.

Diguri, acumulări și maluri, verificate în mai multe localități

Potrivit Apele Române Someș-Tisa, comisia de verificare a urmărit starea tehnică și funcțională a lucrărilor hidrotehnice, precum și modul în care au fost soluționate problemele identificate anterior în punctele considerate critice.

Printre obiectivele inspectate s-au numărat acumularea nepermanentă Polder Moftin, de pe râul Crasna, și acumularea permanentă Călinești-Oaș, de pe râul Tur. Verificările au inclus și tronsoane de diguri de pe Crasna, în zonele Acâș, Moftin și Craidorolț.

Pe râul Tur, controalele au vizat lucrările din bazinul superior și sectorul din aval de Călinești-Oaș. De asemenea, au fost inspectate digurile de pe râul Talna, în zona de confluență cu râul Tur.

O atenție deosebită a fost acordată lucrărilor de consolidare a malurilor de pe râul Crasna, în zona localității Acâș, precum și celor de pe râurile Talna și Talna Mică, în Vama și Negrești-Oaș. În aceste sectoare, Sistemul de Gospodărire a Apelor Satu Mare a executat lucrări de consolidare cu anrocamente, menite să reducă eroziunea și să protejeze zonele locuite.

Lucrările au fost incluse în Programul de gospodărire a apelor pentru anul 2026.

Primăriile Acâș și Călinești-Oaș, verificate pentru situații de urgență

Controalele nu s-au limitat la infrastructura hidrotehnică. Comisia a verificat și modul în care primăriile Acâș și Călinești-Oaș erau pregătite să gestioneze situațiile de urgență provocate de inundații.

Au fost urmărite existența și actualizarea planurilor de apărare, stocurile de materiale și mijloacele de intervenție, funcționarea sistemelor de avertizare și alarmare, precum și organizarea intervențiilor la nivel local.

Din comisia de verificare au făcut parte reprezentanți ai Administrației Naționale „Apele Române”, Administrației Bazinale de Apă Someș-Tisa, Sistemului de Gospodărire a Apelor Satu Mare, Instituției Prefectului, Inspectoratului pentru Situații de Urgență, Consiliului Județean și Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare.

Obiectivul acțiunii a fost identificarea eventualelor deficiențe și stabilirea măsurilor necesare pentru menținerea în stare corespunzătoare a lucrărilor de apărare împotriva inundațiilor, precum și îmbunătățirea capacității de răspuns a autorităților.

Verificările au urmărit prevenirea riscurilor, însă comunicarea transmisă de Apele Române Someș-Tisa nu a precizat dacă au fost constatate deficiențe concrete sau dacă au fost dispuse măsuri suplimentare în urma controalelor.



