Concertmaistrul Radu Chișu la debut în calitate de dirijor

După interesul major al melomanilor sătmăreni pentru profunzimea spectacolelor și înzestrarea spirituală a artiștilor prezenți de-a lungul „Zilelor muzicale sătmărene”, urmează ca aceștia să le ofere girul și pretendenților la ascensiunea pe treptele ce duc la desăvârșirea carierelor lor. Să ofere ofranda aprecierii lor pentru cei tineri sau mai puțin tineri aflați la început de drum.

„Concertul simfonic” de joi, 29 octombrie, ora 19 (abonment nr. 11) din sala filarmonicii sătmărene vă înlesnește acest lucru. Ca de obicei casieria instituției de cultură vă pune la dispoziție bilete chiar și în minutele de dinaintea evenimentului. Nu uitați cei cu abonamente, ca în cazul în care nu puteți participa la spectacol, să anunțați telefonic acest lucru pentru ca alți pasionați de muzica de cea mai înaltă calitate să beneficieze de posibilitatea de a încuraja protagoniștii.

A fi tânăr nu înseamnă neaparat că valoarea prestației poate fi mediocră. Palmaresul celor doi protagoniști este dovada fără tăgadă că lumea muzicii îi apreciază, cele mai pretențioase jurii de la diferite concursuri naționale și internaționale oferindu-i solistei locuri pe toate treptele podiumurilor. Proaspătul dirijor sătmărean, concertmaistrul filarmonicii sătmărene Radu Chișu și consacrata la doar 18 ani Sarang Seohyun Kim ne vor demonstra acest lucru. Violonista din Asia revine după nici un an pe scena sătmăreană. Cei care vor să-i cunoască biografia sunt invitați pe site-ul nostru www.gazetanord-vest.ro unde dacă tastați numele ei veți descoperi punctele tari ale carierei sale (20 ianuarie a.c.).

Prestația foarte tinerei reprezentante a Coreei de Sud poate fi caracterizată și ca o repetiție generală pentru concertul simfonic cu același program și acompaniată de aceași Orchestră a Filarmonicii de Stat Dinu Lipatti, concert ce va avea loc pe scena Ateneului Român trei zile mai târziu (1 noiembrie) sub denumirea de „Camerata regală <<Side by side>>”. La București, la pupitru va evolua maestrul Cristian Mandeal un nume care nu mai are nevoie de prezentare.

Programul serii este deosebit de atrăgător. În prima sa parte vom asculta „Concertul pentru vioară” în re major a compozitorului Piotr Ilici Ceaikovski, iar după antract ne vom avânta în „Eroica” lui Ludwig van Beethoven („Simfonia nr. 3” în mi bemol major). Faptul de maxim interes pentru acest concert este și debutul consacratului violonist Radu Chișu în postura de dirijor.

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