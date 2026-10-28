În acest weekend, la Tășnad, fiecare mutare contează, iar șahul se îmbină cu relaxarea!





Șah și relaxare la Tășnad, în acest weekend.Tășnadul devine, în acest weekend, punctul de întâlnire al iubitorilor sportului minții. În perioada 30 octombrie – 1 noiembrie 2026, Ștrandul Termal Tășnad găzduiește cea de-a XIII-a ediție a Cupei Orașului Tășnad – Memorialul Andrei Veron, o competiție internațională care aduce împreună șahiști din cinci țări.97 de șahiști din Franța, Republica Moldova, Polonia, Ungaria și România sunt înscriși la competiție, confirmând interesul pentru un turneu care a devenit deja o tradiție în calendarul șahului.Trei zile de strategie și competițieOrganizată de ACS Șah Someș Satu Mare, cu sprijinul Primăriei Orașului Tășnad, competiția se desfășoară la Ștrandul Termal Tășnad, într-un cadru care îmbină pasiunea pentru șah cu atmosfera unei stațiuni balneare.Turneul principal, Open U2300, se desfășoară pe parcursul a șapte runde, în sistem elvețian, cu un ritm de joc de 60 de minute plus 30 de secunde pentru fiecare mutare. Partidele sunt raportate la Federația Internațională de Șah (FIDE) și Federația Română de Șah.Miza competiției este una importantă, fondul brut de premiere fiind de 15.000 de lei. Pe lângă premiile acordate în clasamentul general, sunt prevăzute distincții speciale pentru diferite categorii de jucători, precum și premii pentru juniori.Șah și relaxare în stațiunea TășnadPe parcursul celor trei zile, participanții vor avea parte de confruntări în care concentrarea, strategia și capacitatea de anticipare pot face diferența între victorie și înfrângere.În același timp, amplasarea competiției la Ștrandul Termal oferă cadrul potrivit pentru un weekend în care sportul minții se îmbină cu relaxarea. Tășnadul își consolidează astfel statutul de gazdă pentru evenimente care reunesc participanți din țară și din străinătate.Cupa Orașului Tășnad – Memorialul Andrei Veron promite trei zile de șah de calitate, dueluri interesante și o atmosferă dedicată pasionaților acestui sport.





















