













Liga 4 Elite





L Liderul Oașul 1969 Negrești-Oaș s-a impus în fața Victoriei Carei, scor 2-0, și și-a mărit avantajul în fruntea Ligii 4 Elite. Talna Orașu Nou a urcat pe locul al treilea, după victoria clară cu Voința Lazuri.

Etapa a opta din Liga 4 Elite, prima din returul sezonului, a adus o victorie importantă pentru liderul Oașul 1969 Negrești-Oaș. Formația negreșteană a câștigat sâmbătă derby-ul cu Victoria Carei, scor 2-0, și și-a consolidat poziția de lider.

Careienii au venit la Negrești-Oaș cu speranța de a repeta rezultatul din tur, când cele două formații au încheiat la egalitate, pe terenul Victoriei. De această dată, gazdele au fost mai eficiente și au punctat câte o dată în fiecare repriză.

Ianis Bumbar a deschis scorul în minutul 22, iar antrenorul-jucător Vasile Pop a stabilit rezultatul final în minutul 70 cu o execuție de generic. În urma acestui succes, Oașul a ajuns la 22 de puncte, în timp ce Victoria Carei a rămas cu 13 puncte, după șapte meciuri disputate.

Campioana en-titre, Talna Orașu Nou, a primit vizita nou-promovatei Voința Lazuri și s-a impus fără emoții, scor 5-1.

Oaspeții au ținut aproape în prima repriză, încheiată cu avantajul de 2-1 pentru gazde, însă după pauză Talna a controlat jocul și a mai înscris de trei ori.

Raul Raț și Roger Kecskés au reușit câte o dublă, iar Nándor Süveg a completat lista marcatorilor pentru formația din Orașu Nou. Pentru Voința Lazuri a înscris Erik Rézműves.

Grație acestui rezultat, Talna a ajuns la 13 puncte și a urcat pe locul al treilea, la egalitate cu Victoria Carei, dar în urma acesteia în clasamentul departajării.

În celălalt meci disputat, Someșul Odoreu și Recolta Dorolț au terminat la egalitate, scor 0-0.

Rezultatul a făcut ca Recolta Dorolț să iasă de pe podium, fiind depășită de Talna Orașu Nou. Recolta ocupă acum locul al patrulea, cu 11 puncte și un meci mai puțin disputat decât primele trei clasate.

Partida dintre Turul Micula și Olimpia Satu Mare II a fost amânată.

LIGA 4 ELITE DENDIAROM

Rezultatele etapei a 8-a

Someșul Odoreu – Recolta Dorolț 0-0

Oașul 1969 Negrești-Oaș – Victoria Carei 2-0 (1-0)

Talna Orașu Nou – Voința Lazuri 5-1 (2-1)

Meci amânat: Turul Micula – Olimpia Satu Mare II

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