Din etapa a șasea nu s-au mai înscris mai puțin de 22 de goluri. Acum doar 18 (12 cu 6). Nu-i chiar sărăcie dar m-am așteptat la mai mult. Punctele s-au așternut cam la fel, 15 cu 6. Partea mai bogată le-a rămas gazdelor, așa cum era de așteptat. Am avut parte și de două surprize pentru care s-a produs o ruptură în partea de sus a clasamentului și o alta pe malul Dunării care au păstrat îngrijorările în sânul gazdelor. Celor patru victorii ale gazdelor oaspeții le-au răspuns cu doar un triumf, ce-i drept așteptat. Salutăm și pătrunderea soldaților lui Reghecampf în zona echipelor ce vor lupta pentru titlu.

Oțelul - Miercurea Ciuc 1-1 cam nemeritat pentru gazde (două roșii în contul oaspeților); Dinamo - Botoșani 2-0 meritat, dar cu sincope și un roșu prezis; Petrolul - Sepsi 1-1 cu spectacol așteptat și întâmplat; Rapid - Corvinul 2-0 pe principiul proporționalității; UTA - CFR 1-0 care confirmă îngrijorările lui Șumudică; Craiova - Farul 2-0 natural; „U” - Argeș 2-2 în care arbitrul nu a studiat dreptul roman și, precum justiția românească, a acționat retroactiv, aducând șepcilor roșii primul egal al acestei ediții de campionat; Voluntari - FCSB un 1-2 obținut mai mult cu japca decât pe merit.



Etapa norocoasă, vedem noi pentru cine, este cumva în oglindă față de etapa trecută. Dacă atunci primele cinci au jucat acasă acum ele joacă în deplasare. De data asta doar o singură echipă care dispută meciurile pe propriul teren este mai bine clasată decât vizitatoarea sa. Totodată vom avea parte și de derbiul codașelor programat, cum era și de așteptat, pe la ora dejunului. Deocamdată mijlocul clasamentului rămâne strâns, între locul patru și doisprezece fiind doar șase puncte.

FCSB - Rapid (sâmbătă, ora 21) Derbiul etapei. Cică nu este doar un derbi al etapei ci și unul bucureștean. Aș minți dacă n-aș spune că mi-aș dori o victorie a feroviarilor dar dacă fac egal sau pierd în condiții de spectacol fotbalistic tristețea ar fi mai blândă. În meciul acesta pe lângă duelul celor două galerii va fi supus și presiunii dată de situația din clasament a celor două echipe, pentru fiecare din ele victoria fiind esențială în obținerea scopului final. Hai Rapid!



CFR - Dinamo (duminică, ora 19) Și acesta poate fi socotit derbi chiar dacă ardelenii nu mai au cheful de fotbal pe care l-au arătat în ultimii ani. Greutățile datorate insolvenței nu aveau cum să nu se repercuteze și asupra comportării jucătorilor pe teren. Poate că aversiunea pe care o au ceferiștii față de Dinamo, aversiune datorată înfrățirii galeriei dinamoviste cu cea a concitadinei lor, să mai alimenteze dorința gazdelor de a câștiga. Sper să o facă civilizat.

Hunedoara - „U” (vineri, ora 21) Nu știu cu cine să țin. Ambele îmi sunt dragi. Parcă totuși de la castelani am mai multe amintiri din copilărie. Meciul pare pe muchie de cuțit, gazdele fiind recunoscute pentru jocul lor deschis, avântat, oaspeții răspunzându-le cu meticulozitatea dată de italianul din Bergodi. Adică unii vor să înscrie un gol mai mult decât adversarul iar ceilalți vor să primească cu un gol mai puțin.



Sf. Gheorghe - Craiova (luni, ora 20) Oltenilor le convine să dispute meciul luni, la închiderea etapei, mai ales pentru că vor să pună cât mai mare distanță de meciul din cupele europene (în Andora cu Inter de Escaldes, rezultat pe care voi îl cunoașteți la ora la care apar aceste rânduri). Asta nu înseamnă că vor avea o sarcină ușoară. După cum vedeți nici una din primele patru clasate nu se poate considera câștigătoare înainte de fluierul final.



Botoșani - Ploiești (vineri, ora 18) Meciul de deschidere al etapei are pe vino-ncoa. Chiar dacă le despart șapte locuri în clasament despre nici una nu se poate spune că se află pe locul meritat. Gazdele parcă sunt prea jos, iar oaspeții prea sus. Să se regleze conturile după acest meci?



Constanța - Galați (duminică, ora 16) Sper că v-ați reglat ceasurile. Nu de alta dar să nu vă așezați cu o oră înainte în fața televizoarelor. Meciul celor două rănite are un favorit cert: Farul. Asta nu înseamnă că nu se pot întâmpla minuni. Burta prea plină ar putea fi un motiv.



Pitești - Arad (sâmbătă, ora 18) Să fie oare egal? Ambele echipe au avut comportări contradictorii de la un meci la altul. Atât Bogdan Andone cât și Adi Mihalcea au zile bune și altele neinspirate. Fiecare vrea să părăsească zona aceea tumultoasă.



Miercurea Ciuc - Voluntari (sâmbătă, ora 15,30) Cenușăreasa etapei. Parcă nu am avut în acest an competițional un meci între ultimele două clasate. Avem acum.



Opriți războaiele!