



Două cazuri au intrat în atenția polițiștilor sătmăreni în 21 octombrie. Un tânăr de 24 de ani a fost reținut pentru 24 de ore, iar un bărbat de 59 de ani a ajuns la spital în urma unui eveniment rutier.

Un tânăr din Tiream este cercetat pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului, după ce aparatul etilotest a indicat o concentrație de 1,35 mg/l alcool pur în aerul expirat. În aceeași zi, polițiștii au intervenit la Remetea Oașului, unde un bărbat care conducea un moped a căzut și a fost rănit. Verificările au arătat că acesta nu avea permis, iar vehiculul nu figura ca fiind înmatriculat sau înregistrat.

Primul caz a fost constatat în 21 octombrie, în jurul orei 19:25, pe strada Căminului din Tiream. Polițiștii Secției de Poliție Rurală Petrești, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu, au oprit un autoturism condus de un localnic de 24 de ani.

Tânărul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând 1,35 mg/l alcool pur în aerul expirat. Față de acesta a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, fiind depus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare.

Cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

În cel de-al doilea caz, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Orașului Negrești-Oaș au fost sesizați prin 112, la ora 10:05, despre producerea unui eveniment rutier pe strada Căminului din Remetea Oașului.

Din primele cercetări a rezultat că un bărbat de 59 de ani, din Orașu Nou, aflat la conducerea unui moped, s-ar fi dezechilibrat într-o curbă și ar fi căzut. În urma evenimentului, acesta a suferit vătămări corporale și a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale.

Testarea cu aparatul etilotest a avut rezultat negativ. În schimb, verificările polițiștilor au stabilit că bărbatul nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, iar mopedul nu figurează ca fiind înmatriculat sau înregistrat.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul rutier.

Persoanele cercetate beneficiază, pe parcursul procesului penal, de drepturile și garanțiile prevăzute de lege, precum și de prezumția de nevinovăție.