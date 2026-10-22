



Copiii din clasa a II-a, însoțiți de învățătoarea Ianoși Erzsébet, au participat la o activitate interactivă despre astronauți, planete și cărțile care dezvăluie misterele Universului.

Secția Multiculturală a Bibliotecii Județene Satu Mare a devenit locul unei aventuri dedicate explorării spațiului. Elevii clasei a II-a de la Școala Gimnazială „Bălcescu–Petőfi”, însoțiți de învățătoarea Ianoși Erzsébet, au participat la activitatea „Plimbări prin Univers la bibliotecă”, în cadrul căreia au descoperit informații despre Sistemul Solar și viața astronauților.

Întâlnirea a fost organizată sub forma unei succesiuni de misiuni, copiii fiind invitați să intre în rolul unor candidați la titlul de astronaut. Pentru a obține diploma de la final, micii exploratori au parcurs provocări care au îmbinat informațiile despre spațiu cu jocul și experiențele practice.

Aventura a început cu un antrenament special, adaptat participanților. Elevii au avut ocazia să guste din hrana prezentată în cadrul activității drept hrană pentru astronauți și să afle cum se desfășoară mesele în spațiul cosmic. Experiența le-a oferit un punct de plecare pentru a descoperi aspecte ale vieții dincolo de Pământ.

Un alt moment al întâlnirii a fost probarea costumului de astronaut. Copiii au putut intra astfel în pielea exploratorilor despre care aflau, completând explicațiile cu o experiență care a făcut tema mai apropiată și mai ușor de imaginat.

Călătoria a continuat printre planetele Sistemului Solar. Elevii au descoperit informații despre acestea, au învățat ordinea lor față de Soare și au discutat despre distanțele care le separă de acesta. Prezentarea a fost completată de o misiune de „detectivi spațiali”, în care participanții au identificat planetele folosind indicii și rezolvând provocări interactive.

Cărțile au avut, la rândul lor, un loc important în program. Copiii au explorat volume despre astronomie, planete și Univers, descoperind în colecțiile bibliotecii resurse prin care își pot continua călătoria începută în cadrul activității. Legătura dintre joc și lectură le-a arătat cum întrebările apărute în timpul unei experiențe pot găsi răspunsuri în paginile unei cărți.

Momentele întâlnirii au fost păstrate și în fotografii, iar la încheiere fiecare participant a primit o diplomă, ca recunoaștere a curiozității și implicării în misiunile propuse.

Reprezentanții Bibliotecii Județene Satu Mare le-au mulțumit elevilor pentru entuziasm și învățătoarei Ianoși Erzsébet pentru colaborare. Prin această activitate, Secția Multiculturală a oferit un cadru de învățare în care lectura, informația și imaginația s-au întâlnit într-o explorare accesibilă celor mici.