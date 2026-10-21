Mai sunt sătmăreni cu suflet mare!

Se mai spune că lumea s-a înrăit, că bunătatea e tot mai rară și că oamenii nu mai au timp unii pentru alții. Ei bine, Satu Mare ne-a demonstrat, încă o dată, că există bunătate, solidaritate și speranță!

Concertul caritabil „Împreună vedem”, organizat în 15 octombrie, a adunat în sală oameni cu suflet mare, dornici să contribuie la o cauză care merită tot sprijinul. Sala a fost aproape plină, iar artiștii invitați au urcat pe scenă din suflet, oferind publicului un spectacol de ținută, fără să pretindă onorarii. Au dăruit muzică, emoție și, mai ales, un exemplu de omenie.

Iar pe scenă au urcat artiști și ansambluri care merită toate aplauzele! Programul artistic a fost deschis de Lavinia Goste, urmată de Röpike Egyesület, Formația Argus, Pünkösdi Rózsák și îndrăgitul interpret Petrică Mureșan. Publicul s-a bucurat apoi de momentele oferite de Röpike Egyesület, de energia și tradițiile Ansamblului Cununița Năzdrăvană, iar unul dintre momentele speciale ale serii a fost cel susținut de Ionel Man, artistul nevăzător.

Fiecare apariție a contribuit la farmecul evenimentului, demonstrând că muzica și tradițiile pot aduce oamenii împreună pentru o cauză nobilă. Participarea artiștilor, care au ales să dăruiască fără să pretindă onorarii, a însemnat mai mult decât un spectacol: a fost un gest autentic de solidaritate.

Unul dintre cele mai emoționante momente ale serii a fost cel de la final, când Ionel Man a fost aplaudat în picioare. O răsplată pe măsura talentului, sensibilității și emoției transmise. A fost un moment care a arătat că adevărata valoare a unui artist nu stă în obstacolele pe care le întâmpină, ci în emoția pe care o transmite oamenilor.

Dar, dincolo de aplauze, s-a întâmplat ceva și mai important: din donații și din vânzarea invitațiilor, la prețul de 70 de lei bucata, s-au strâns peste 18.000 de lei! Banii vor fi folosiți pentru achiziționarea unor aparate medicale adaptate persoanelor nevăzătoare, precum și pentru alte dotări necesare asociației.

Așadar, mulțumiri Laviniei Goste, membrilor Röpike Egyesület, Formației Argus, celor de la Pünkösdi Rózsák, lui Petrică Mureșan, Ansamblului Cununița Năzdrăvană și lui Ionel Man. Mulțumiri, deopotrivă, organizatorilor și fiecărui om care a cumpărat o invitație, a donat sau a contribuit în orice fel la reușita evenimentului.

La Bursa zvonurilor de astăzi, zvonul e cât se poate de adevărat: mai sunt sătmăreni generoși, mai sunt artiști care cântă și cu sufletul, nu doar cu vocea, mai sunt oameni care simt și se implică. Mai există speranță!

Mulțumim, Satu Mare! Pentru generozitate, pentru emoție și pentru dovada că, atunci când suntem împreună, putem face lumea puțin mai bună.





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