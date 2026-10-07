Cadou pentru colegul vameș

Se apropie ziua colegului nostru vameș și, ca orice colectiv respectabil, ne-am pus pe gânduri: ce cadou să-i facem?

— Băieți, îi dăm un Mercedes!

— Nu-i dăm Mercedes, că are deja.

— Atunci îi cumpărăm o casă de vacanță!

— Nici aia, că are deja.

Se lasă liniștea. Colegii se uită unii la alții, până când unul vine cu ideea salvatoare:

— Atunci îi dăm banii de pe o tură!

Răspunsul vine imediat:

— Hai să nu exagerăm... nici chiar așa!

Râdem. Pentru că e banc.

Numai că, zilele acestea, la Vama Halmeu, bancul începe să semene periculos de mult cu realitatea. DNA a descins cu zeci de percheziții, iar mai multe persoane au fost reținute într-un dosar care vizează suspiciuni de corupție și luare de mită. Alte zeci de persoane sunt cercetate. Procurorii susțin că, în anumite situații, șoferii ar fi fost nevoiți să plătească sume între 50 și 1.900 de euro pentru ca lucrurile să meargă „mai repede” sau pentru ca anumite controale să nu mai fie atât de atente. La percheziții au fost găsiți peste 300.000 de euro sau echivalent. Și aici dispare zâmbetul.

Pentru că un banc bun devine amar atunci când omul începe să se întrebe cât de departe poate merge gluma până când nu mai este glumă.

Morala?

Nu toți vameșii sunt corupți. Nu toți polițiștii de frontieră sunt corupți. Și nu trebuie să punem o instituție întreagă sub aceeași etichetă din cauza celor care ar fi încălcat legea.

Dar, dacă un om ajunge să creadă că salariul este doar partea oficială a venitului, iar „ce se strânge pe tură” este partea adevărată, atunci nu mai vorbim doar despre o problemă de corupție. Vorbim despre o boală a unui sistem.





Iar cea mai amară poantă este că, într-o asemenea situație, nici măcar nu mai trebuie să întrebi:

„Ce cadou îi facem colegului?”

Poate că primul cadou pe care ar trebui să-l facem unei instituții este unul mult mai simplu: un serviciu public în care omul să nu mai fie nevoit să se întrebe cât costă, de fapt, trecerea frontierei. Pentru că, până la urmă, vama ar trebui să fie poarta statului, nu tejgheaua lui.





P.S. Traducerea scurtă în ucraineană a bursei: ”DAVAI TRADIȚIA!”



