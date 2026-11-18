





























































In Extenso, 30 de ani de muzică, prietenie și poveste: trupa din Carei se reunește pe scena unde a început totul

Trei decenii de muzică înseamnă mai mult decât o simplă aniversare. Înseamnă pasiune, perseverență, prietenii legate prin muzică, generații de muzicieni și o poveste construită cu răbdare, repetiție după repetiție, concert după concert.

Vineri, de la ora 18, Teatrul Municipal din Carei găzduiește un concert aniversar cu casa plină. Trei dintre fondatori au stat de vorbă cu Satu Mare Cult despre începuturile din anii ‘90, despre compromisurile pe care au refuzat să le facă și despre un al treilea album la care încă visează.

Sunt 30 de ani de când, în 1996, trei tineri din Carei ( Puiu Bărnuțiu, Szűcs József, și Bogdan Georgescu) puneau bazele trupei In Extenso. Tot atâția de când, într-o seară de decembrie, urcau pentru prima dată pe scena Teatrului Municipal din oraș — același loc unde, vineri, se vor reîntâlni cu publicul lor.

Povestea pleacă, de fapt, de la Castelanii — pepiniera muzicală a Careiului, prin care au trecut toți membrii trupei încă de la 6-7 ani și pe care au ținut să o pomenească de la bun început. „Suntem castelani din naștere“, spun ei despre școala construită de profesorul Péter Karácsony . Dar la începutul anilor ‘90, Bogdan, Puiu și József au simțit că vor ceva al lor: nu doar să cânte piesele unor compozitori celebri, ci să-și scrie propria muzică. Ideea s-a concretizat în 1996, când s-a format oficial In Extenso, cu scopuri deja bine definite.

Doi ani, două albume

A urmat o perioadă de o intensitate maximă. Primul album, Zilele sunt nopți, a apărut în 1996 — piesa care-i dă titlul, o compoziție a lui Bogdan, a fost și prima la care au lucrat vreodată. Doi ani mai târziu, în 1998, venea al doilea album, O 9 zi, lansat la București de Fundația Phoenix, o casă de discuri care avea în portofoliu artiști precum Narcisa Suciu sau Paula Seling. „Repetam și puneam piesele în scenă ori de câte ori aveam ocazia“, își amintesc ei despre anii în care compuneau zi de zi.

Influențele veneau din ce ascultau și iubeau pe atunci — Compact, Holograf, Iris. Cine vine vineri la concert, spun ei, va recunoaște armoniile și rupturile de ritm specifice acelei școli. Iar recunoașterea națională n-a întârziat: la finalul lui 1998 au primit, prin fax, coperta compilației Top Rockmania ‘98, pe care apăreau alături de Holograf, Compact și Semnal M. „Acolo n-am ajuns pentru că a dat cineva un telefon“, spun ei — una dintre acele satisfacții care nu se pot cuantifica nici financiar, nici altfel.

Cu 700 de kilometri de „locul unde se împart cărțile“

Pentru o trupă din Carei, drumul spre sticlă și spre radio era în anii ‘90 unul greu. „Eram la 700 de kilometri de locul unde se împart cărțile“, spun ei despre București. Au făcut nenumărate drumuri în capitală cu materialele sub braț, bătând la ușa caselor de discuri. Au trecut prin emisiunea lui Dan Negru de pe vremea TVR Timișoara, iar în 2002 au filmat primul videoclip, la București, după ce au fost aleși dintre două-trei sute de demo-uri trimise pe casetă la o competiție Atomic TV. Piesa, „Nu te pot uita“, a cerut câteva compromisuri de sound și de durată — singurele pe care și le amintesc — pentru a ajunge acolo unde își doreau.

Au cântat și alături de A.G. Weiberger, în emisiunea lui Acadeaua — o invitație pe care o descriu ca pe o recompensă și o recunoaștere, cu atât mai firească cu cât prietenia lor cu muzicianul durează de peste 25 de ani.

„Compromisele nu cred că duc undeva“

Întrebați cum au rezistat trei decenii fără să vireze spre comercial, așa cum au făcut-o alte trupe pentru „ceva mai mulți firfirei în buzunar“, răspunsul lor e ferm: „Trebuie să faci ce îți place, așa cum îți place. Compromisele nu cred că sunt o cale bună.“ Poate că aduc câștiguri de moment, spun ei, dar nu duc nicăieri.

Iar dacă ar da timpul înapoi și s-ar întâlni cu ei înșiși, cei din 1996 ce i-ar întreba? „Tu chiar crezi că merită să faci ceea ce faci, să te chinuiești și să pierzi atâta timp?“ ar fi prima întrebare. Urmată, imediat, de alta: „Dacă ar fi s-o luați de la început, ați merge pe același drum?“ Răspunsul e fără ezitare — da, fără niciun regret. Compromisul de a se muta cu toții la București, discutat serios prin anii ‘90, când unii aveau deja familii, a fost singurul pe care n-au vrut să-l facă. „Nu-mi pare rău deloc. Aș urma același drum.“

Legătura cu locul de unde au plecat rămâne vie și astăzi. József este cel care pregătește noile generații de Castelani la Casa de Cultură din Carei — 23 de ani în care prin mâna lui au trecut 70-80 de copii în permanență: toboșari, instrumentiști, soliști. „Nu pot să mă compar cu ce a reprezentat profesorul Karácsony. Eu nu le pot oferi decât un singur lucru: dragostea și pasiunea pentru muzică. Și câteodată pare că e de ajuns.“

Ce îi așteaptă pe spectatori vineri

Concertul de vineri, de la ora 18, se joacă cu casa plină. Marea surpriză: se vor cânta exclusiv piese In Extenso — o selecție de pe ambele albume, plus destule compoziții care n-au apărut niciodată pe vreun disc. Pe scenă vor urca, alături de nucleul de bază, Puiu Bărnuțiu – clape, Szűcs József – tobe, Bogdan Georgescu – bass și Robi Orosz – chitară, mai mulți muzicieni care au trecut prin trupă de-a lungul anilor: Gabriel Gheorghiu (Jackie) – voce, Ipate Dumitru (Ticuță) – voce, Nora Deneș – voce, Goth Mihai – chitară, Feigi Jancsi – chitară, Alin Ilieș – chitară, Zöld Alexandru – tobe și Cserey Csaba – percuție. Invitați speciali: Răzvan Pașca – voce și Marius Georgescu – percuție.

Dincolo de aniversare, trupa privește înainte. Piesele nescoase pe album vor fi culese și înregistrate într-o variantă de studio, pentru un al treilea material. „Ne-am refamiliarizat cu piesele și cu acel mood In Extenso“, spun ei, sperând să adune energia necesară. „Sfârșitul nu e aici“ — cum ar zice o celebră piesă.

Mai multe amănunte despre istoricul trupei dar și picanterii din viața artiștilor veți putea afla în emisiunea Satu Mare Cult, de la Nord Vest TV, duminică 22.11, ora 14.00.

Nicolae Ghișan



