Elevii cer amânarea examenelor, iar Inspectoratul Școlar le răspunde: „Au aproape trei săptămâni pentru recapitulare”

Decizia Inspectoratului Școlar Județean Satu Mare de a organiza simulările județene în perioada 7–10 decembrie 2026 a provocat nemulțumirea reprezentanților elevilor, care au acuzat lipsa de predictibilitate și de comunicare. Consiliul Județean al Elevilor a solicitat reprogramarea testărilor pentru luna ianuarie 2027, însă conducerea Inspectoratului Școlar a venit cu un punct de vedere oficial și a explicat de ce consideră utilă organizarea simulărilor în luna decembrie.

Un calendar anunțat din scurt a transformat simulările județene pentru examenele naționale într-un subiect de dispută între reprezentanții elevilor și Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare. Miza nu este doar perioada în care vor avea loc testările, ci și modul în care o asemenea decizie a fost comunicată elevilor claselor terminale, aflați deja într-o etapă importantă a pregătirii pentru Bacalaureat și Evaluarea Națională.

Consiliul Județean al Elevilor Satu Mare a criticat public organizarea simulărilor în perioada 7–10 decembrie 2026, susținând că elevii au fost informați cu mai puțin de trei săptămâni înainte de desfășurarea probelor. Reprezentanții acestora au atras atenția că, în ultimii ani, simulările județene pentru Bacalaureat au fost organizate în luna ianuarie, respectiv în perioadele 13–16 ianuarie 2025 și 19–22 ianuarie 2026, motiv pentru care elevii se așteptau la un calendar asemănător și în acest an.

Elevii acuză lipsa de predictibilitate și cer reprogramarea

În comunicatul transmis, Consiliul Județean al Elevilor a precizat că nu contestă, în sine, posibilitatea organizării simulărilor în luna decembrie, ci maniera în care Inspectoratul Școlar a gestionat comunicarea acestei decizii. Ca argument, reprezentanții elevilor au indicat exemplele altor județe, precum Suceava și Neamț, unde calendarul simulărilor din luna decembrie fusese anunțat încă din 22, respectiv 28 septembrie. Potrivit acestora, șase județe din regiunea Nord-Est au stabilit organizarea unor simulări comune în decembrie, elevii fiind informați cu mai bine de două luni înainte.

O altă nemulțumire exprimată de reprezentanții elevilor a vizat programele pentru disciplinele de examen, despre care au susținut că nu fuseseră comunicate până la momentul transmiterii poziției publice. În opinia acestora, organizarea unor evaluări fără o planificare transparentă și fără informarea din timp a elevilor riscă să afecteze relevanța rezultatelor.

Consiliul Județean al Elevilor a avertizat că o simulare ar trebui să ofere un reper real asupra nivelului de pregătire, nu să devină o simplă activitate administrativă. Reprezentanții elevilor au atras atenția că o evaluare organizată într-un moment nepotrivit, fără suficient timp pentru parcurgerea și consolidarea materiei, ar putea reflecta mai degrabă calendarul ales de autorități decât nivelul real al cunoștințelor.

În consecință, Consiliul Județean al Elevilor Satu Mare a solicitat reprogramarea simulărilor județene pentru luna ianuarie 2027, în concordanță cu practica anilor anteriori. Totodată, a cerut ca noul calendar să fie stabilit în consultare cu reprezentanții elevilor și ca programele aferente fiecărei discipline să fie comunicate din timp.

Inspectoratul Școlar: programele au fost transmise școlilor, iar elevii au timp pentru recapitulare

În urma criticilor, Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare a transmis un punct de vedere oficial, în care a precizat că a luat act de poziția Consiliului Județean al Elevilor și a apreciat implicarea reprezentanților acestora în dezbaterea privind pregătirea pentru examene.

Instituția a confirmat că simulările județene ale examenului național de Bacalaureat și ale Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a se vor desfășura în perioada 7–10 decembrie 2026. În ceea ce privește una dintre principalele nemulțumiri ale elevilor, Inspectoratul a precizat că programele pentru fiecare disciplină au fost transmise unităților de învățământ în care se vor organiza simulările.

Mai mult, reprezentanții instituției au subliniat că elevii au la dispoziție aproape trei săptămâni pentru recapitulare, considerând că intervalul rămas până la susținerea probelor este suficient pentru pregătirea acestora.

Inspectoratul Școlar a explicat și rolul acestor testări, amintind că simulările județene reprezintă exerciții de pregătire, nu evaluări cu miză. Notele obținute nu se trec în catalog, cu excepția situațiilor în care elevul sau părintele ori reprezentantul legal solicită în scris acest lucru.

Potrivit instituției, organizarea simulărilor în această perioadă le oferă elevilor posibilitatea de a-și cunoaște mai devreme nivelul de pregătire, de a se familiariza cu structura subiectelor și cu rigorile examenelor naționale. Rezultatele pot fi analizate la nivelul fiecărei școli, iar profesorii pot interveni prin măsuri de remediere înaintea simulărilor naționale și a examenelor propriu-zise.

În final, Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare le-a transmis elevilor claselor a VIII-a și a XII-a să privească aceste testări ca pe o oportunitate de a-și verifica pregătirea fără presiunea notei și le-a urat succes.

Rămâne de văzut dacă explicațiile Inspectoratului Școlar vor liniști nemulțumirile reprezentanților elevilor sau dacă solicitarea de reprogramare a simulărilor pentru luna ianuarie 2027 va rămâne pe masa conducerii instituției. Deocamdată, calendarul oficial rămâne cel anunțat: 7–10 decembrie 2026.