La data de 17 noiembrie a.c., în jurul orelor 12:30, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Orașului Ardud, aflându-se în exercitarea atribuțiilor de serviciu pe DN19A, din localitatea Ardud, au oprit în traficul rutier un autoturism, condus de o tânără de 25 de ani, din orașul Tășnad.

În urma verificărilor efectuate, polițiștii au constatat faptul că, autoturismul are autorizația de circulație provizorie expirată.

În cauză, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul neînmatriculat sau neînregistrat.



