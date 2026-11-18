La data de 17 noiembrie a.c., în jurul orei 18:00, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Satu Mare au fost sesizați prin apel 112, cu privire la producerea unui accident rutier pe bulevardul Henri Coandă, din municipiul Satu Mare.

Cu ocazia deplasării la fața locului, din primele verificări efectuate polițiștii au constatat faptul că un tânăr de 26 de ani, din localitatea Gherța Mică, în timp ce conducea un autoturism, nu ar fi acordat prioritate de trecere și ar fi acroșat un bărbat de 69 de ani, din județul Cluj, care se angajase în traversarea drumului public, pe trecerea de pietoni, marcată și semnalizată corespunzător.

În urma accidentului rutier, pietonul a suferit vătămari corporale, acesta fiind transportat la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care a avut loc accidentul rutier.