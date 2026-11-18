La data de 17 noiembrie a.c., în jurul orei 17:00, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Satu Mare au fost sesizați prin apel 112, cu privire la producerea unui accident rutier pe strada Wolfenbuttel, din municipiul Satu Mare.

Cu ocazia deplasării la fața locului, din primele verificări efectuate polițiștii au constatat faptul că un bărbat de 78 de ani, din municipiul Satu Mare, în timp ce conducea un autoturism, nu ar fi acordat prioritate de trecere și ar fi acroșat o tânără de 18 ani, din localitatea Seini, care se angajase în traversarea drumului public, pe trecerea de pietoni, marcată și semnalizată corespunzător.

În urma accidentului rutier, tânăra a suferit vătămari corporale, aceasta fiind transportată la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care a avut loc accidentul rutier.