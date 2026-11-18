O placă de gresie porțelanată de 120 × 60 cm poate da unei băi sau unui living un aspect mai unitar, cu mai puține rosturi vizibile. Dar aceeași placă poate arăta foarte diferit pe un perete întreg față de o fotografie din catalog. La showroomul Lebăda de pe Drumul Careiului, clienții pot discuta cu un consultant despre alegerea formatului și, pentru baie, pot vedea cum s-ar așeza plăcile într-un proiect 3D făcut pe dimensiunile încăperii.

Uită-te la placă lângă materialele cu care o vei combina

Dacă alegi o gresie cu aspect de marmură, merită să vezi cum se repetă desenul de la o placă la alta. La un model cu aspect de beton sau piatră, compară nuanța cu mobilierul, parchetul sau vopseaua din proiect. Catalogul Lebăda include, de exemplu, gresie porțelanată rectificată de 120 × 60 cm din colecțiile Betonico, Breccia și Lux-Portoro. Înainte de vizită, poți verifica telefonic ce modele sunt expuse. Catalogul de gresie porțelanată Lebăda

Potrivit companiei, la depozitul Lebăda de pe strada Gheorghe Barițiu nr. 27 se găsește cea mai mare gamă de gresie pe stoc din județul Satu Mare.

Verifică unde vor cădea rosturile și tăieturile

Într-o baie, poziția dușului, a nișei, a lavoarului și a ușii poate schimba modul în care merită așezate plăcile.





O placă întreagă în zona cea mai vizibilă și tăieturi echilibrate în colțuri pot schimba aspectul final. La Lebăda, proiectarea 3D permite simularea dimensiunilor și a combinațiilor de gresie și faianță, precum și estimarea cantităților. Dacă vii la showroom, adu dimensiunile băii și câteva fotografii. Programare pentru proiectare 3D

Calculează costul transportului și al montajului

Prețul pe metru pătrat este doar o parte din buget. Verifică împreună cu montatorul cum ajung plăcile până în încăpere, mai ales dacă ai un lift mic, o scară îngustă sau uși prin care trebuie trecute coletele. Montatorul îți poate confirma și ce pregătire cere suportul, ce adeziv se potrivește și cât material suplimentar să iei pentru decupaje. Cere costul livrării pentru adresa ta înainte să confirmi comanda.

Showroom Lebăda · Satu Mare, Drumul Careiului C15–17. Pentru modele expuse, disponibilitate și programare, consultă pagina de contact Lebăda.



