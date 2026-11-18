Scriitorul Felician Pop se întoarce în comunitatea în care a rămas legat sufletește pentru a-și prezenta cea mai nouă carte. Evenimentul este programat vineri, 20 noiembrie, de la ora 16.00, la Blaga Farm, în Odoreu.

Volumul „Rândul de noapte”, apărut prin grija Consiliului Județean Satu Mare, prin Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale, este, după cum l-a descris autorul în emisiunea „Actualitatea sătmăreană” de la Nord Vest TV, o carte de gânduri și reflecții adunate în timpul plimbărilor sale.

Titlul este un joc de cuvinte pornind de la celebrul „Rondul de noapte”, iar întâlnirea cu cititorii va avea un caracter aparte. Felician Pop a ales să organizeze evenimentul la Odoreu, comuna în care s-a născut și unde, în urmă cu 48 de ani, a pus bazele cenaclului Preludii.

Autorul își dorește să se întâlnească în primul rând cu oamenii care i-au marcat existența și să readucă în atenție atmosfera culturală de altădată a comunității.

„Vreau să mă întâlnesc cu oamenii care mi-au populat existența”, a mărturisit Felician Pop.

O a doua întâlnire cu publicul sătmărean este programată miercuri, 25 noiembrie, de la ora 16.00, la Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale, unde va avea loc o prezentare a cărții și o întâlnire cu prietenii și cititorii, în contextul împlinirii vârstei de 65 de ani de către autor.



