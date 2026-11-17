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L Roni a fost în lupta pentru podium până înultima rundă a competiției din Creta

Campion național în acest an, micul șahist din Satu Mare a avut o evoluție remarcabilă în Creta, unde a reprezentat România la Campionatul European de Șah pentru Juniori. După șapte runde se afla la egalitate pe locul secund, iar în clasamentul final a ocupat poziția a 11-a, cu șase puncte din nouă partide.

Un nou rezultat internațional important pentru șahul sătmărean! Balog Ronaldo a încheiat pe locul 11 participarea la Campionatul European de Șah pentru Juniori 2026, desfășurat în perioada 2–13 noiembrie, la Hersonissos, în insula Creta din Grecia.

La doar opt ani, tânărul șahist a reprezentat România în competiția categoriei Open U8, unde s-au întrecut juniori din numeroase țări europene. Ronaldo a acumulat șase puncte în cele nouă runde disputate, obținând șase victorii și suferind trei înfrângeri.

Patru victorii consecutive și luptă pentru podium

Ronaldo a început excelent competiția, reușind să câștige primele patru partide. Printre adversarii învinși s-a numărat și spaniolul Enzo Millan Arguedas, unul dintre favoriții categoriei.

În runda a cincea, sătmăreanul a cedat în fața lituanianului Nikolas Bausys, însă și-a revenit rapid și a câștigat următoarele două partide. Astfel, după șapte runde, cu șase puncte acumulate, Balog Ronaldo se afla la egalitate pe locul al doilea, într-o poziție excelentă pentru lupta la medalii.

Finalul competiției a fost însă mai dificil. Două înfrângeri în ultimele două runde l-au coborât pe tânărul șahist pe locul 11 în clasamentul final, cu un total de șase puncte din nouă posibile.

Potrivit rezultatelor oficiale publicate de organizatori, Ronaldo a avut un coeficient de performanță de 1763 și a înregistrat un plus de 25,6 puncte Elo internaționale.

De la titlul național la experiența europeană

Rezultatul din Creta vine după un an foarte bun pentru micul șahist sătmărean. În aprilie 2026, la Campionatele Naționale de Șah pentru Copii și Juniori desfășurate la Olimp, Balog Ronaldo a cucerit titlul de campion al României la categoria U8 Open, reprezentând LPS Satu Mare.

Participarea la Campionatul European a însemnat un nou pas important în dezvoltarea sa sportivă, confruntarea cu unii dintre cei mai buni juniori ai continentului oferindu-i o experiență valoroasă.

De remarcat că Ronaldo Balog mai are în palmares și un loc 4 la Europenele de șah rapid și blitz din Polona din acest an.

România, șapte clasări în primele 15 locuri

Campionatul European de la Hersonissos a reunit 1.243 de șahiști din 49 de țări, la categoriile U8, U10, U12, U14, U16 și U18, atât la Open, cât și la feminin.

România a fost reprezentată de 35 de tineri șahiști, iar bilanțul delegației a cuprins șapte clasări în primele 15 poziții și 12 sportivi care au acumulat cel puțin șase puncte.

Cel mai bun rezultat al delegației tricolore a fost obținut de Anastasia-Sofia Rusu, clasată pe locul al șaptelea la Fete U8, cu 6,5 puncte.

Pentru Satu Mare, evoluția lui Balog Ronaldo reprezintă un motiv de mândrie și confirmă potențialul tinerilor șahiști formați în orașul nostru.

Felicitări, Ronaldo, și mult succes în competițiile viitoare!





















