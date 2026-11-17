Născută în Satu Mare și adoptată în Canada în urmă cu trei decenii, o tânără încearcă acum să-și regăsească familia biologică și să-și descopere rădăcinile

O poveste de viață cu multe întrebări, dor și speranță vine din Canada și face apel la solidaritatea sătmărenilor. O tânără născută în municipiul Satu Mare, adoptată împreună cu sora sa în iunie 1996 de o familie canadiană, a pornit în căutarea mamei biologice și a celor doi frați despre care a aflat din documentele adopției. După aproape trei decenii petrecute departe de locurile în care a venit pe lume, aceasta își dorește să afle cine îi este familia de sânge și, dacă va fi posibil, să o întâlnească. Mesajul său este unul emoționant, fără reproșuri sau acuzații, ci cu speranța unei revederi care i-ar putea împlini o dorință purtată în suflet ani la rând.

O poveste care începe la Satu Mare și continuă în Canada

Cele două surori, care purtau la naștere numele POP IOANA și MARIA, s-au născut la data de 29 august 1994, în municipiul Satu Mare. În iunie 1996, când erau încă foarte mici, au fost adoptate de o familie din Canada, căreia tânăra îi este profund recunoscătoare pentru dragostea și grija oferite de-a lungul anilor.

Deși au avut parte de o copilărie și o viață frumoasă alături de părinții adoptivi, dorința de a-și cunoaște originile nu a dispărut niciodată. În sufletul lor a rămas permanent întrebarea legată de familia biologică, de oamenii din care provin și de frații despre care știau că există.

Documentele din dosarul de adopție au oferit câteva indicii importante, care ar putea contribui acum la identificarea rudelor.

Potrivit informațiilor prezentate de tânără, mama biologică se numea POP FLORICA și avea 44 de ani în anul 1996. La momentul adopției, aceasta avea domiciliul în satul Babța, comuna Bogdand, județul Satu Mare.

Un alt detaliu esențial este faptul că, potrivit documentelor, femeia mai avea atunci doi copii. Numele tatălui biologic nu apare în dosarul de adopție.

Aceste informații reprezintă principalele repere ale căutării, iar orice persoană care recunoaște numele sau cunoaște familia respectivă ar putea contribui la apropierea celor care au fost despărțiți în urmă cu 30 de ani.

„Nu caut vinovați. Îmi doresc doar să vă cunosc și să vă îmbrățișez”

Dincolo de datele și informațiile din documente, mesajul transmis de tânără este, înainte de toate, unul profund uman. Aceasta spune că nu poartă resentimente față de mama biologică și că nu dorește să judece decizia luată în urmă cu trei decenii.

Dimpotrivă, încearcă să privească trecutul cu înțelegere, conștientă că vremurile de atunci ar fi putut fi dificile și că decizia adopției a fost luată în circumstanțe pe care astăzi nu le cunoaște în totalitate.

„Nu judecăm absolut deloc și nu purtăm nicio supărare în suflet pentru decizia luată acum 32 de ani. Înțeleg că vremurile au fost grele și știu că ai făcut ceea ce ai crezut că este mai bine pentru noi la acel moment. Nu caut vinovați și nu am nicio pretenție. Îmi doresc doar liniștea sufletească de a vă cunoaște, de a vă strânge în brațe și de a vă spune că sunt bine și fericită”, a transmis aceasta.

Apelul său se îndreaptă în special către locuitorii comunei Bogdand, ai satului Babța și ai localităților învecinate. O distribuire a mesajului sau o informație aparent neînsemnată ar putea ajunge la cineva care a cunoscut-o pe Pop Florica ori știe ceva despre cei doi copii pe care aceasta îi avea în 1996.

Persoanele care dețin informații sunt rugate să transmită un mesaj privat paginii de la care a fost publicat apelul. Tânăra solicită respectarea confidențialității și speră ca demersul său să ajungă la oamenii pe care îi caută.

Uneori, cele mai importante întâlniri ale vieții încep cu un simplu mesaj distribuit mai departe. Pentru această sătmăreancă stabilită în Canada, o asemenea distribuire ar putea însemna începutul drumului spre familia pe care nu a încetat niciodată să o caute.



