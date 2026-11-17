Polițiștii au depistat două cazuri grave de încălcare a legislației rutiere, în localitățile Craidorolț și Turț. Unul dintre conducătorii auto avea o alcoolemie de 0,95 mg/l alcool pur în aerul expirat și nu deținea permis de conducere

Două infracțiuni rutiere au fost constatate de polițiști în seara zilei de 16 noiembrie, în județul Satu Mare. În Craidorolț, un bărbat de 48 de ani a fost prins la volan după ce consumase alcool, deși nu avea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. La doar zece minute distanță, în localitatea Turț, polițiștii au oprit un alt șofer care conducea, deși avea suspendat dreptul de a se afla la volan.

Beat la volan și fără permis, în Craidorolț

Primul caz a fost înregistrat în jurul orei 18:30, când polițiștii Secției de Poliție Rurală Tășnad au oprit, în localitatea Craidorolț, un autoturism condus de un bărbat de 48 de ani, din aceeași localitate.

Testarea cu aparatul etilotest a indicat o valoare de 0,95 mg/l alcool pur în aerul expirat. Verificările efectuate au mai arătat că bărbatul nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

În acest caz, polițiștii au continuat cercetările pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului și conducerea unui vehicul fără permis.

Prins la volan cu dreptul de a conduce suspendat, în Turț

Al doilea caz a fost constatat la ora 18:40, în localitatea Turț. Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au oprit un autoturism condus de un bărbat de 37 de ani, din aceeași localitate.

În urma verificărilor, oamenii legii au stabilit că acesta avea suspendată exercitarea dreptului de a conduce vehicule pe drumurile publice.

Și în acest caz au fost continuate cercetările, pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul pe drumurile publice având exercitarea dreptului de a conduce suspendată.