185 de operatori economici au fost verificați într-o singură lună, iar doi au primit interdicție temporară de prestare a serviciilor

Controale ample, nereguli grave și sancțiuni de sute de mii de lei! Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Satu Mare a desfășurat, în luna octombrie 2026, o serie de verificări la operatorii economici din județ, în cadrul tematicilor naționale stabilite de ANPC. Bilanțul acțiunilor a scos la iveală numeroase probleme privind siguranța alimentară, comercializarea produselor și respectarea drepturilor consumatorilor. De la alimente expirate și spații de preparare insalubre până la jucării periculoase și depozitarea necorespunzătoare a cărnii, lista abaterilor a fost una consistentă. În total, au fost aplicate 176 de amenzi, în valoare de 704.000 de lei, iar valoarea produselor oprite definitiv sau temporar de la comercializare a depășit 100.000 de lei.

Alimente expirate, mizerie în bucătării și jucării periculoase. Ce au descoperit comisarii

În perioada 1-31 octombrie 2026, comisarii CJPC Satu Mare au verificat 185 de operatori economici, în cadrul unor acțiuni care au vizat numeroase categorii de produse și servicii. Printre domeniile controlate s-au numărat comercializarea produselor alimentare cu indicații geografice și denumiri de origine protejate, detergenții, uleiul de măsline, produsele din carne și carnea tocată, ghirlandele luminoase, unitățile de restaurație colectivă, comerțul cu fructe și legume, serviciile din mediul rural, siguranța jucăriilor și întreținerea parcurilor și locurilor de joacă pentru copii.

Rezultatele au arătat că numeroși operatori economici continuau să ignore obligații elementare privind siguranța produselor și informarea corectă a clienților.

Bilanțul sancțiunilor a fost următorul:

176 de amenzi contravenționale, în valoare totală de 704.000 de lei;

107 avertismente;

produse verificate în valoare de peste 770.000 de lei;

oprirea definitivă de la comercializare a unor produse în valoare de 32.226 de lei;

oprirea temporară de la comercializare a unor produse în valoare de 70.633 de lei.

În plus, pentru doi operatori economici a fost dispusă măsura complementară de oprire temporară a prestării serviciilor, până la remedierea deficiențelor constatate.

Printre cele mai grave abateri identificate s-au numărat comercializarea alimentelor fără elemente obligatorii de identificare și caracterizare, care să permită asigurarea trasabilității, dar și existența unor produse cu data-limită de consum depășită.

Nici sectorul comercializării fructelor și legumelor nu a fost lipsit de probleme. Comisarii au descoperit produse depreciate, improprii consumului uman, precum și situații în care consumatorii nu erau informați complet și corect asupra mărfurilor comercializate.

Probleme serioase au fost identificate și în unitățile de alimentație publică. Unele blocuri alimentare prezentau acumulări grosiere de impurități, depuneri de grăsime și reziduuri alimentare, în timp ce condițiile de depozitare erau insalubre. Au fost constatate inclusiv nerespectarea condițiilor și temperaturilor de depozitare pentru carne, sosuri și băuturi, precum și agregate frigorifice cu elemente de etanșare deteriorate, componente lipsă și depuneri importante de gheață și impurități.

O altă categorie de nereguli a vizat siguranța jucăriilor comercializate. Comisarii au identificat produse periculoase, notificate la nivel european prin sistemul Safety Gate, printre care slime-uri, lasere și jucării de tip squishy. De asemenea, au fost descoperite jucării care nu aveau mențiunile obligatorii privind siguranța utilizării, ceea ce putea pune în pericol sănătatea și securitatea consumatorilor, în special a copiilor.

Lista abaterilor a fost completată de lipsa verificărilor metrologice pentru mijloacele de măsurare, informarea incompletă sau incorectă privind serviciile oferite, neafișarea prețurilor și a programului de funcționare, lipsa autorizațiilor afișate și absența informațiilor obligatorii privind soluționarea alternativă a litigiilor și Telefonul Consumatorului.

Atenție la ofertele de Black Friday și la cumpărăturile pentru sărbători!

Comisarii CJPC Satu Mare au anunțat că verificările vor continua, iar operatorii economici care nu respectă legislația vor fi sancționați, măsurile urmărind atât remedierea deficiențelor, cât și protejarea drepturilor consumatorilor.

În contextul în care perioada reducerilor de Black Friday era încă în desfășurare, iar sărbătorile de iarnă se apropiau, reprezentanții instituției au transmis și un avertisment cumpărătorilor: ofertele trebuie analizate cu atenție, indiferent dacă achizițiile sunt făcute online sau direct din magazine.

Consumatorii sunt îndemnați să verifice operatorul economic, caracteristicile produselor și serviciilor, precum și modul real de acordare a reducerilor, pentru a evita ofertele înșelătoare și eventualele probleme ulterioare.

Unde pot fi reclamate neregulile

Persoanele care consideră că le-au fost încălcate drepturile pot transmite sesizări către Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Satu Mare prin următoarele canale:

Fizic: sediul CJPC Satu Mare, strada Gheorghe Lazăr nr. 3, municipiul Satu Mare.

Telefonul Consumatorului: 021 9551.

Telefon CJPC Satu Mare: 0377.755.361.

Online: prin platforma disponibilă pe site-ul www.anpc.ro.

E-mail: secretariat.satumare@anpc.ro.

Reprezentanții ANPC au transmis că instituția va continua acțiunile de control cu responsabilitate și transparență, urmărind atât sancționarea abaterilor, cât și creșterea gradului de conformare în rândul operatorilor economici.

Cifrele bilanțului din octombrie arată însă că, dincolo de campaniile de control și de amenzile aplicate, respectarea regulilor elementare de igienă, siguranță și informare a consumatorilor rămâne o problemă pentru o parte dintre comercianții din județ. Iar cei care plătesc cel mai mare preț pentru aceste nereguli riscă să fie tocmai clienții.