Joi, 19 noiembrie 2026 | ora 19:00 | Sala Filarmonicii | Ab. 15

Programul concertului simfonic propune o seară muzicală plină de eleganță, virtuozitate și culoare orchestrală, reunind lucrări reprezentative din repertoriul clasic și romantic, alături de pagini inspirate din universul muzicii spaniole și al operei.

De la rafinamentul și vivacitatea „Concertului pentru două flaute și orchestră” în sol major de Domenico Cimarosa, la strălucirea și expresivitatea „Fanteziei pe o temă de Rigoletto” de Franz Doppler, programul pune în valoare frumusețea sonoră și virtuozitatea flautului, într-un dialog plin de sensibilitate și dinamism.

Atmosfera serii continuă cu muzica plină de temperament și culoare a lui Manuel de Falla, prin suitele 1 și 2 din baletul „Tricornul”, o lucrare inspirată din tradițiile și ritmurile spaniole, care surprinde farmecul dansului și bogăția expresivă a folclorului iberic.

Programul este completat de selecțiuni din suitele 1 și 2 ale celebrei opere „Carmen” de Georges Bizet, pagini muzicale îndrăgite, în care pasiunea, dramatismul și ritmurile pline de energie creează o atmosferă spectaculoasă.

Sub bagheta dirijorului Mihnea Ignat, avându-i ca soliști pe Maya și Cătălin Oprițoiu la flaut, alături de Orchestra Filarmonicii de Stat „Dinu Lipatti” Satu Mare, concertul promite o experiență muzicală captivantă, în care virtuozitatea instrumentală, expresivitatea orchestrală și farmecul muzicii spaniole se împletesc într-un spectacol plin de culoare și emoție.

Concertele Filarmonicii „Dinu Lipatti” se desfășoară cu sprijinul ordonatorului principal de credite, Consiliul Județean Satu Mare.

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