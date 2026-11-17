Cele două evenimente ale acestei săptămâni sunt tentante pentru orice meloman sătmărean. De fapt nu numai sătmărean pentru că de fiecare dată ne întâlnim cu iubitori ai muzicii clasice din județele limitrofe. Misiunea mea de a vă informa este puternic ușurată de conducerea filarmoncii sătmărene care prin străduință și talent ne trimite comunicate de presă foarte elegant ornate, în care orice imixtiune ar fi de nedorit.
Concert cameral „Exhibition duo”
Marți, 17 noiembrie 2026 | ora 19:00 | Sala Filarmonicii | Ab. 14
Concertul cameral susținut de Exhibition Duo propune o întâlnire muzicală plină de rafinament și expresivitate între vioară și chitară, două instrumente care se completează într-un dialog sonor deosebit, îmbinând virtuozitatea instrumentală cu sensibilitatea și eleganța muzicii de cameră.
Programul serii reunește lucrări semnate de compozitori reprezentativi pentru repertoriul instrumental, de la strălucirea și temperamentul muzicii lui Niccolò Paganini, prezent prin „Sonată concertată” și „Tarantella”, la eleganța și bogăția expresivă a compoziției „Gran duo concertant” de Mauro Giuliani.
Atmosfera se diversifică prin ritmurile și culorile inspirate din muzica spaniolă, regăsite în două dintre celebrele „12 dansuri spaniole” de Enrique Granados („Oriental” și „Andaluza”), dar și prin sensibilitatea contemporană a lucrării „Cinci impresii” de Laura Snowden. Programul este completat de fantezia și ingeniozitatea variațiunilor compuse de Ferdinando Carulli pe tema operei „Coțofana hoață”.
Prin diversitatea stilistică și bogăția repertoriului, concertul oferă publicului o călătorie muzicală de la eleganța clasică la temperamentul dansurilor spaniole și expresivitatea sonorităților contemporane.
În interpretarea violonistului Francesco Ionașcu și a chitaristului Giacomo Bigoni, membri ai Exhibition Duo, seara promite o experiență camerală aparte, în care virtuozitatea, sensibilitatea și dialogul dintre cele două instrumente se împletesc într-o armonie plină de culoare și emoție.
Vioara și chitara sunt mânuite de doi virtuoși italieni ai acestor instrumente, Francesco Ionașcu (născut la Veneția), respectiv Giacomo Bigoni (Reggio Emilia).
🎼 Concert simfonic
Joi, 19 noiembrie 2026 | ora 19:00 | Sala Filarmonicii | Ab. 15
Programul concertului simfonic propune o seară muzicală plină de eleganță, virtuozitate și culoare orchestrală, reunind lucrări reprezentative din repertoriul clasic și romantic, alături de pagini inspirate din universul muzicii spaniole și al operei.
De la rafinamentul și vivacitatea „Concertului pentru două flaute și orchestră” în sol major de Domenico Cimarosa, la strălucirea și expresivitatea „Fanteziei pe o temă de Rigoletto” de Franz Doppler, programul pune în valoare frumusețea sonoră și virtuozitatea flautului, într-un dialog plin de sensibilitate și dinamism.
Atmosfera serii continuă cu muzica plină de temperament și culoare a lui Manuel de Falla, prin suitele 1 și 2 din baletul „Tricornul”, o lucrare inspirată din tradițiile și ritmurile spaniole, care surprinde farmecul dansului și bogăția expresivă a folclorului iberic.
Programul este completat de selecțiuni din suitele 1 și 2 ale celebrei opere „Carmen” de Georges Bizet, pagini muzicale îndrăgite, în care pasiunea, dramatismul și ritmurile pline de energie creează o atmosferă spectaculoasă.
Sub bagheta dirijorului Mihnea Ignat, avându-i ca soliști pe Maya și Cătălin Oprițoiu la flaut, alături de Orchestra Filarmonicii de Stat „Dinu Lipatti” Satu Mare, concertul promite o experiență muzicală captivantă, în care virtuozitatea instrumentală, expresivitatea orchestrală și farmecul muzicii spaniole se împletesc într-un spectacol plin de culoare și emoție.
Concertele Filarmonicii „Dinu Lipatti” se desfășoară cu sprijinul ordonatorului principal de credite, Consiliul Județean Satu Mare.
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